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1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

財經簡訊

財經新聞組／整理

Meta收購希臘音頻商Accusonus

根據知情人士透露，臉書母公司Meta已收購希臘音頻應用開發商Accusonus，交易價值在7000萬至1億歐元之間。市場可能對由Alexandros Tsilfidis、Elias Kokkinis和Michael Tzannes於2013年創立的Accusonus感到陌生，但應該會對它最暢銷的產品Regroover有印象。

特斯拉在美召回53822輛電動車

國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將召回5萬3822輛配備全自動駕駛(FSD)Beta版軟體的美國車型。該軟體可能允許某些車型進行「漸進式剎車」，但在某些十字路口無法完全剎停。召回車型為2016-2022年份的Model S和X、2017-2022年份的Model 3和2020-2022年份的Model Y。

疫情肆虐 FedEx取消國內快遞貨運

由於新冠變種病毒Omicron病例數上升，造成員工短缺，聯邦快遞(FedEx)宣布暫停美國國內快遞貨運服務。該公司表示，將暫停平價國內聯邦快遞快遞貨運，包括聯邦快遞2日送達和聯邦快遞3日送達貨運服務。但之前暫停的國際平價貨運提貨服務於31日恢復。

UPS獲利創新高 對今年前景樂觀

聯合包裹服務公司(UPS)上季獲利創紀錄，並預測受運費上漲和電商需求的推動，2022年營收將高於預期。UPS財報顯示，截至12月31日當季，營收增加11.5%至277.7億元，平均每件包裹收入增加11.3%。該公司還預測2022年營收約為1020億元，超過預期的1000億元。

百事可樂推大麻籽飲料吸引女性

百事可樂最新推出Rockstar Energy飲品，希望有助消費者放鬆身心。這款飲料注入大麻籽油、留蘭香、檸檬香脂和僅約80毫克的咖啡因，百事可樂希望藉由這款飲料吸引年輕的女性消費者。根據統計，能量飲料的主要消費者是18至34歲的男性。

Alphabet上季財報優於預期

Alphabet第4季獲利和營收優於預期，還宣布1分20的股票分拆，將於7月生效。營收成長32%至753.3億元；其中廣告營收612.4億元，較去年同期462億元增加33%；雲端部門營收55.4億元，成長45%，也超出預期，但營運虧損8.9億元，較前季虧損6.44億元擴大，但較與一年前11.4億元減少。

營收 特斯拉 大麻

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