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通膨傷「薪」 勞工去年收入減2.4% 學者：今年工資緩增

記者顏伶如／綜合報導
因疫情影響，全美物價高漲，通膨率達到40年的最高，一般人收入趕不上超市食品漲價的幅度。圖為消費者在伊利諾州的超市購物。(美聯社)
因疫情影響，全美物價高漲，通膨率達到40年的最高，一般人收入趕不上超市食品漲價的幅度。圖為消費者在伊利諾州的超市購物。(美聯社)

新聞周刊報導，服務於私人產業的美國勞工在2021年裡，雖獲得4.7%的史上最高平均加薪幅度，卻因為通貨膨脹嚴重，食物、汽油等價格飆至近40年新高，導致實質收入其實縮水2.4%。展望2022年趨勢，經濟學者指出，工資仍將繼續調高，但速度將較去年緩慢。

報導指出，勞工統計局數據顯示，2021年裡只有休閒娛樂及餐旅業領域的勞工獲得加薪幅度足以抵抗物價飛漲。

休閒娛樂及餐旅業時薪員工在2021年平均加薪14%，薪資價碼來到19.57元。而在2021年裡，做為通貨膨脹指標的消費者物價指數(CPI)則增加了7%。

其他私人產業勞工的加薪幅度，則都趕不上通膨。報導指出，專業人士及商業服務業，6.2%調薪幅度僅次於休閒娛樂及餐旅業。專業人士及商業服務業包括會計師、律師、建築師、圖像設計師、管理顧問、清潔工、廣告公司員工、辦公室行政人員及電話客服中心員工，2021年整體平均時薪來到37.81元。

運輸及倉儲業、零售貿易業員工2021年則都有大約5%加薪。

受到疫情，大批勞工提前退休，某些職業婦女被迫離開職場在家照顧小孩。雇主面臨人力短缺，則想盡辦法招致員工。

ZipRecruiter網站首席經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)分析，如今雇主為了吸引勞工，推出各式各樣的誘因。她說，長年以來統計數字顯示，平均每個職缺有2.4名失業者爭取，「現在則是平均每個職缺有0.6名失業者爭取，各行各業都展開搶人大作戰」。

報導指出，2021年加薪幅度最大的職缺是低薪勞動工作，休閒娛樂及餐旅業裡的某些非管理階層員工，加薪幅度甚至將近16%，包括餐廳、酒吧、飯店、博物館、遊樂園、運動場、賭場的時薪制勞工。

經濟專家分析，美國勞工在2022年仍可望繼續獲得加薪，只不過速度將比去年較為緩慢，至於加薪幅度能否超過通膨則有待觀察。

勞工 通貨膨脹 疫情

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