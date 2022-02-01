Peloton自有品牌服飾銷售遲緩 年收預測從2億降為1.5億

Peloton發現發展自有品牌服飾不太順利。（路透）

《CNBC》報導，在從2020年到2021年翻倍成長超過1億元後，Peloton已調降其服裝業務2022年的銷售預測。

該部門由CEO弗利(John Foley)的妻子吉爾(Jill Foley)經營，雖然僅占整體業務的一小部分，但在進入新的一年時銷售動能正在減弱。

Peloton對服裝部門的調整再次讓人了解這家聯網健身 公司如何在疫情 期間應對需求增加的浪潮。但是這種需求已經開始正常化，Peloton現在必須重新調整。

根據2021年11月的內部報告，在截至2020年6月30日的財年中，Peloton的服裝業務經由銷售80萬件帶進大約4100萬元的營收 。Peloton報告全年總營收為18億元。但2021財年，由於與疫情相關的舒適穿著趨勢，服裝業務出現巨大成長，營收達1.07億元，但銷售不到200萬件服裝。2021年財年Peloton總營收為40億元。

但Peloton文件顯示，對還有5個月才結束的2022財年可能過於樂觀。本來預測其服裝部門的年收入將超過2億元，但現在預計最多只會接近1.5億美元，承認包括供應鏈限制在內的諸多「宏觀因素」給該業務帶來挑戰。

Peloton的服裝收入被列入其聯網健身部門，與自行車和跑步機並列。在吉爾弗利管理下，服裝也是Peloton近幾個月擴大投資的一個項目。她在公司中的角色最近招致激進投資人的批評。

為了建立自有品牌，Peloton與一些在其服裝系列上合作過的美國服裝品牌斷絕聯繫，然後轉向自行設計和製造緊身褲、運動內衣和運動衫，並開始獨立於其設備系列行銷服裝系列。

去年秋天，Peloton擴大自有品牌服裝的行銷力道，在紐約市店面、地鐵站和一些購物中心大登廣告。然而現在由於庫存積壓嚴重，該公司正試圖在官網上銷售其中數十款運動服飾。

Peloton在11月的文件中表示，即使大力推動銷售更多自有品牌服裝而非Lululemon或Nike，但銷售「較預期要慢」。因此，該公司表示正在「明智地」調整對服裝部門的預測。