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Peloton自有品牌服飾銷售遲緩 年收預測從2億降為1.5億

財經新聞組／綜合報導
Peloton發現發展自有品牌服飾不太順利。（路透）
Peloton發現發展自有品牌服飾不太順利。（路透）

《CNBC》報導，在從2020年到2021年翻倍成長超過1億元後，Peloton已調降其服裝業務2022年的銷售預測。

該部門由CEO弗利(John Foley)的妻子吉爾(Jill Foley)經營，雖然僅占整體業務的一小部分，但在進入新的一年時銷售動能正在減弱。

Peloton對服裝部門的調整再次讓人了解這家聯網健身公司如何在疫情期間應對需求增加的浪潮。但是這種需求已經開始正常化，Peloton現在必須重新調整。

根據2021年11月的內部報告，在截至2020年6月30日的財年中，Peloton的服裝業務經由銷售80萬件帶進大約4100萬元的營收。Peloton報告全年總營收為18億元。但2021財年，由於與疫情相關的舒適穿著趨勢，服裝業務出現巨大成長，營收達1.07億元，但銷售不到200萬件服裝。2021年財年Peloton總營收為40億元。

但Peloton文件顯示，對還有5個月才結束的2022財年可能過於樂觀。本來預測其服裝部門的年收入將超過2億元，但現在預計最多只會接近1.5億美元，承認包括供應鏈限制在內的諸多「宏觀因素」給該業務帶來挑戰。

Peloton的服裝收入被列入其聯網健身部門，與自行車和跑步機並列。在吉爾弗利管理下，服裝也是Peloton近幾個月擴大投資的一個項目。她在公司中的角色最近招致激進投資人的批評。

為了建立自有品牌，Peloton與一些在其服裝系列上合作過的美國服裝品牌斷絕聯繫，然後轉向自行設計和製造緊身褲、運動內衣和運動衫，並開始獨立於其設備系列行銷服裝系列。

去年秋天，Peloton擴大自有品牌服裝的行銷力道，在紐約市店面、地鐵站和一些購物中心大登廣告。然而現在由於庫存積壓嚴重，該公司正試圖在官網上銷售其中數十款運動服飾。

Peloton在11月的文件中表示，即使大力推動銷售更多自有品牌服裝而非Lululemon或Nike，但銷售「較預期要慢」。因此，該公司表示正在「明智地」調整對服裝部門的預測。

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