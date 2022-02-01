散布新冠錯誤資訊 Spotify播客內容惹議 深陷臉書危機
Spotify近日因其廣受歡迎的播客明星羅根(Joe Rogan)散布新冠病毒錯誤資訊而陷入困境；彷彿重現臉書和其他社群媒體巨頭近年來面臨的危機。
這家音樂串流媒體平台正遭到尼爾楊(Neil Young)和瓊妮密契爾(Joni Mitchell)等傳奇樂手的抵制，他們抨擊Spotify容忍羅根繼續主持其廣受歡迎的播客《羅根經驗談》(The Joe Rogan Experience)。
羅根因遭指責一再散布關於新冠病毒陰謀論，並推廣以動物用抗寄生蟲藥物伊維菌素(ivermectin)來治療新冠病毒症狀而備受爭議；這款藥物從未獲得證明可以有效治療新冠肺炎。
270名科學和健康專業人士於12月曾發表一封公開信，指責Spotify放任新冠病毒錯誤資訊散布，並呼籲該公司採取措施解決有關該病毒的虛假或誤導性聲明。
史普林斯汀(Bruce Springsteen)率領的E Street Band吉他手洛夫格倫(Nils Lofgren) 29日 加入其他樂手的行列，為羅根的爭議而要求Spotify下架他們的音樂。
Spotify 30日 表示，它將在任何包含有關討論新冠疫情的播客節目中加入免責聲明，並將用戶引導至公衛網站以獲取更多資訊。CEO艾克(Daniel Ek)表示，該平台不想「擔任內容審查員」，但會確保要求違反規則的創作者承擔後果。
羅根本人在30日晚上對爭議做出回應。他在Instagram貼文中批評新聞媒體「歪曲我所做的事情」，並為採訪傳染病專家馬龍博士(Dr. Robert Malone)的決定進行辯護；馬龍因傳播新冠病毒錯誤資訊而被禁止使用推特。
羅根向Spotify、尼爾楊和瓊妮密契爾道歉，並承諾「盡我所能努力平衡這些極具爭議性的觀點與其他人的觀點」。
他說，「如果我惹你不爽，我很抱歉。」
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