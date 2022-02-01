連升2天結束1月 股指創疫來最糟

美股31日連續第2個交易日反彈，結束了艱難的1月，因為投資 人繼續搶購部分整個月都遭受拋售的科技股。

但即使出現為期2天的紓壓反彈，但史坦普500指數 和那斯達克綜合指數仍創下疫情爆發以來最糟單月走勢，因為投資人為聯準會(Fed)今年即將開始多次升息預做準備。

史指上漲83.7點或1.89%至4,515.55點，將當月跌幅收窄至5.3%，但仍是2020年3月下跌12.5%以來最單月，也是2009年以來最糟的1月走勢。道瓊工業平均指數上漲406.39點或1.17%至3萬5131.86點，將當月虧損減至3.3%，因為它受惠於科技股占比不高。

以科技股為主的那指上漲469.31點或3.41%至1萬4239.88點，全月下跌8.9%，也是2020年3月以來最糟單月。

獲花旗升評後，Netflix和Spotify分別飆升11.83%和13.39%。花旗宣稱本月回跌是個具吸引力的買入時機。Netflix本月仍下跌近30%，Spotify下跌16%。

特斯拉在1月下跌11%，但在瑞士信貸調升股票評級，指其不公平地陷入市場下滑的困境後，股價 上漲10.68%。其他電動車製造商也上漲，Rivian和Lucid分別上漲15.09%和8.25%。

輝達股價在1月遭受重創後上漲7.21%，本月仍下跌16.7%。