遊戲市場火熱 上看1500億元

根據投資銀行Drake Star Partners的估算，2022年開年就出現兩個大型收購案，電子遊戲業今年經由併購交易、融資和IPO，可望創下1500億元的新紀錄。

光是2022年前幾周，微軟就斥資近700億元收購動視暴雪，而Take-Two Interactive則斥資110億元收購Zynga。

這兩大交易案有助今年交易總價值接近2020年創紀錄的850億元；2020年總計有超過1159筆已宣布或已完成的交易。2021年的數字幾乎是2020年的3倍。

新冠疫情 開啟了行動遊戲的新時代。當居家隔離首次出現時，為新遊戲玩家打開了一個新天地；而放鬆限制也促使經驗豐富的玩家在外出更頻繁時從遊戲機移情至手機。

遊戲業也在整合以尋求新的營收 來源，從而模糊了PC和行動遊戲公司之間的界線。

Drake Star分析師梅茲格(Michael Metzger)說：「現在正出現大量交易，這種狀況會繼續保持其熱度。」

他說，一些目前還沒有大動作的公司像是亞馬遜和Netflix預計很快就會出手。在亞洲，騰訊、字節跳動、網易、韓國的Krafton和日本的索尼都備受關注。

在臉書 更名為Meta Platforms後，遊戲中常先的名詞「元宇宙」(Metaverse)就進入科技業的雷達；臉書此舉在於強調將專注於人們可以經由擴增實境(AR)或虛擬實境(VR)進行線上聯繫。

Drake Star表示，在IPO方面，EPIC Games和Discord是值得關注的業者，其客戶包括Codemasters和Echtra Games。