我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

遊戲市場火熱 上看1500億元

財經新聞組／綜合報導

根據投資銀行Drake Star Partners的估算，2022年開年就出現兩個大型收購案，電子遊戲業今年經由併購交易、融資和IPO，可望創下1500億元的新紀錄。

光是2022年前幾周，微軟就斥資近700億元收購動視暴雪，而Take-Two Interactive則斥資110億元收購Zynga。

這兩大交易案有助今年交易總價值接近2020年創紀錄的850億元；2020年總計有超過1159筆已宣布或已完成的交易。2021年的數字幾乎是2020年的3倍。

新冠疫情開啟了行動遊戲的新時代。當居家隔離首次出現時，為新遊戲玩家打開了一個新天地；而放鬆限制也促使經驗豐富的玩家在外出更頻繁時從遊戲機移情至手機。

遊戲業也在整合以尋求新的營收來源，從而模糊了PC和行動遊戲公司之間的界線。

Drake Star分析師梅茲格(Michael Metzger)說：「現在正出現大量交易，這種狀況會繼續保持其熱度。」

他說，一些目前還沒有大動作的公司像是亞馬遜和Netflix預計很快就會出手。在亞洲，騰訊、字節跳動、網易、韓國的Krafton和日本的索尼都備受關注。

臉書更名為Meta Platforms後，遊戲中常先的名詞「元宇宙」(Metaverse)就進入科技業的雷達；臉書此舉在於強調將專注於人們可以經由擴增實境(AR)或虛擬實境(VR)進行線上聯繫。

Drake Star表示，在IPO方面，EPIC Games和Discord是值得關注的業者，其客戶包括Codemasters和Echtra Games。

臉書 營收 疫情

上一則

財經簡訊

下一則

連升2天結束1月 股指創疫來最糟

延伸閱讀

這些億萬富豪的「第一桶金」在這時解鎖

這些億萬富豪的「第一桶金」在這時解鎖
比亞迪半導體IPO 募資4.2億美元

比亞迪半導體IPO 募資4.2億美元
性醜聞重創動視暴雪 解雇逾30人、內部懲處約40員工

性醜聞重創動視暴雪 解雇逾30人、內部懲處約40員工
大仁說財經／ IPO降溫 投資人開始縮手

大仁說財經／ IPO降溫 投資人開始縮手

熱門新聞

「股神」巴菲特。 美聯社

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

2022-01-27 07:25
美國近來房價急漲，是否意味2000年代房市泡沫歷史重演？紐約時報專欄作家克魯曼認為，這回不一樣。 圖／美聯社

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

2022-01-29 14:43
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
有策略師警告，隨著聯準會(Fed(準備在幾周後緊縮貨幣政策，市場將出現「多空大戰」。(美聯社)

美股「逢跌即買」 必勝操作絕招 未必正確？

2022-01-30 18:11
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

2022-01-27 01:39

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴