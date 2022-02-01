全球半導體營收 首逾5000億元

Gartner, Inc.統計，2021年全球半導體營收成長25.1%達5835億元，首次超過5000億元大關。三星電子自2018年以來首度擠下英特爾，再登冠軍，2021年營收成長31.6%。其記憶體晶片營收年成長34.2%，與全球記憶體市場的增幅一致；半導體市占率為13%。英特爾的市占率為12.5%。

波音與卡達航空簽署售機協議

波音趁卡達國王訪問華府之際，與卡達航空簽署25架737 Max和34架777X貨機的訂單，並附帶25架額外737Max和16架777X貨機訂單，為737Max客機最大單筆訂單。這份訂單初步估計價值為340億元。

黑莓作價6億元出售其專利

黑莓表示，它將以6億元的價格將其主要與行動設備、訊息傳遞和無線網路相關的長年專利出售給為收購該公司專利資產而成立的特殊目的公司Catapult IP Innovations Inc，這項交易不會影響客戶對其產品或服務的使用。這6億元將分成4.5億元現金和1.5億元本票。

Citrix Systems以165億元被收購

雲端計算公司Citrix Systems證實將被對沖基金Elliott Management和投資公司Vista Equity Partners以165億元價格收購。買家表示，在將Citrix收購私有化後，會將Citrix與Vista的數據分析公司TIBCO Software合併。

輝瑞 和Ionis停止研發心血管新藥

輝瑞公司和Ionis Pharmaceuticals, Inc.共同宣布終止由輝瑞主導的vupanorsen臨床開發計畫；該計畫是評估降低心血管疾病和三酸甘油酯過高病症的療法。輝瑞將把2019年11月獲獨家授權的vupanorsen的開發權歸還給Ionis。

再傳遊戲業併購 索尼 收購Bungie

索尼互動娛樂同意以36億元價格收購私營電子遊戲開發商Bungie，為本月一連串產業整合再增一椿。Bungie是多人射擊遊戲Destiny和Halo發行公司，後者一直開發到2010年。Bungie於2000年被微軟收購，並協助微軟在2001年推出第一款Xbox遊戲機，然後於2007年再從該公司分拆。