Fed更鷹派 美銀估今年升息7碼

美國銀行預期今年Fed將升息7碼。（路透）

美國各大銀行都預估聯準會（Fed）接下來將更鷹派，紛紛調升對Fed的升息 次數預期，美國銀行（BofA）更預期今年Fed將升息7碼。

美銀首席全球經濟學家哈里斯認為，Fed在今年其餘的七次會議都將升息1碼，而這次升息周期中聯邦基金利率 最高將攀抵2.75%-3%，以控制美國40年來最高的通膨。哈里斯表示，Fed在控制通膨方面已落後，其貨幣政策路徑可能拖累明年美國的經濟成長。

摩根大通（小摩）則把Fed今年的升息次數預期，從原本的四次調高為五次。小摩首席美國經濟學家裴洛里說，Fed主席鮑爾 26日在政策會議後的發言，顯然希望市場修正每季升息一次的預期。鮑爾說，Fed已準備好在3月升息，且為了遏止這個世代以來增幅最快的通膨，不排除每次會議都展開行動。利率期貨市場目前預估Fed今年將升息約五次。

高盛也呼應小摩的看法，同樣把Fed今年的升息次數預測由四次增加到五次，預期將分別在3月、5月、7月、9月、及12月各升1碼，使年底前基準利率從趨近零提高至1.25-1.5%。

Evercore ISI也把Fed的升息次數預估上修為五次，但該公司認為，Fed今年最多可能升息七次，最少為三次，得視經濟情況發展。Evercore ISI的基本情境為，Fed可望在3、5、6月升息，7月量化緊縮、9月再升息、11月按兵不動，並於12月恢復升息。

另外，法國巴黎銀行預估Fed今年升息六次、德意志銀行預測升息五次、野村控股甚至預估Fed將於3月升息2碼，為2000年來最大升幅。