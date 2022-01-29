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蘋果股價創一年多最大漲幅 巴菲特一天賺近百億

編譯洪啟原／綜合外電
蘋果上季財報優於市場預期，激勵股價28日收盤大漲7%，寫下一年多來最大收盤漲幅。路透
蘋果上季財報優於市場預期，激勵股價28日收盤大漲7%，寫下一年多來最大收盤漲幅。路透

蘋果上季財報優於市場預期，激勵28日收盤勁揚7%，寫下一年多來最大收盤漲幅，也成了帶動美股大漲的最大功臣。「股神」巴菲特執掌的波克夏，蘋果持股價值一天內勁增98億美元。

蘋果上季銷售躍增11%至創紀錄的1,239億美元，優於市場預估的1,191億美元，獲利也優於市場預期。蘋果預估，到3月底止的本季銷售將寫下雙位數成長率，同時表示供應鏈問題已開始緩解。

這項消息助攻蘋果28日收報170.33美元，大漲7%，寫下2020年7月31日來最高收盤漲幅，當時也受亮眼的財報帶動。

蘋果28日股價大漲，也推升波克夏的蘋果持股價值勁增98億美元。FactSet數據顯示，巴菲特執掌的波克夏公司自2016年起陸續買進蘋果，目前持有約8.87億股蘋果股票，占蘋果在外流通股比重逾5%。

根據彭博資訊資料，截至美股28日收盤，巴菲特的個人淨值今年來增加45億美元，至1,134億美元，比Meta執行長祖克柏高出約6億美元，目前在彭博億萬富豪指數排第七，比祖克柏高一名。祖克伯今年來財富縮水127億美元。

蘋果出乎預料的強勁財報，顯示外界過度擔憂供應鏈動盪。蘋果執行長庫克去年底警告，供應鏈短缺恐使蘋果的購物季銷售付出逾60億美元成本。但蘋果安度這場危機，且受惠於一系列新產品銷售，包括iPhone 13、智慧手表Apple Watch Series 7以及升級版的桌機Mac。

說到解決供應鏈議題，蘋果可能是超前部署的異數，部分是因蘋果在從供應商取得零件這方面具有主導地位。新冠疫情復燃、運輸成本漲翻天，加上勞動人力吃緊，都持續對全球供應鏈構成壓力。

另外根據彭博資訊之前報導，蘋果擬推出一項新服務，允許小型商家直接利用iPhone接受顧客付款，無須額外安裝收銀機。消息人士說，這項新功能將把iPhone變成「收銀機」，意味在餐車或美容院消費的顧客，只須將信用卡或iPhone貼近商家的iPhone，就可感應式付款。

蘋果 供應鏈 iPhone

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