蘋果救了整個美股 下周若要止跌尚需更多財報救星

美股若要止跌，需要更多「蘋果」製造驚喜。美聯社

蘋果公司（Apple）驚豔財報激發逢低買氣，美國股市周五在科技股領軍大漲，史坦普500指數 創下2020年6月以來最大漲幅。

史坦普500指數周五大漲2.4%，道瓊工業指數也漲了564.69點，那斯達克綜合指數狂漲3.1%。一周下來，不僅史坦普和道瓊翻紅各漲1.3%和0.8%，那斯達克也完全收復失地。

費城半導體指數周五也上漲1.8%，但一周仍跌3.8%，未能從英特爾令人失望的財測中復原。台積電ADR周五漲1.1%，台股封股以來跌了4.4%。

蘋果大漲近7%，一周漲了4.9%。Emles Advisors 首席交易員里奇（Louis Ricci）說：「蘋果成了昨天整個市場的救星。」

不過，史坦普500指數今年以來仍跌了9%，那斯達克綜合指數重挫近15%後，如今仍陷於修正局面。聯準會（Fed）本周表明3月可能升息並將開始縮減資產負債表後， 美股再掀震盪。如今市場反映的是今年可能多達五次的升息，履試不爽的逢低買進策略也告失靈。

聯準會對抗通膨之際，投資 人預料美股接下來走勢會更加震盪。Brown Brothers Harriman 首席投資策略師克雷門斯說：「一旦市場認為，聯準會是因為落後通膨走勢而升息，而加緊設法趕上，那就相當讓人震撼了。」

CFRA首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）說：「這是一場拔河，而震盪就像高血壓一樣。當害怕、焦慮、緊張、沒把握時，就會居高不下。」

據Bespoke統計，史坦普500指數過去一周盤中震盪至少2.25%。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）周五降了1%，但仍接近30的高位。

此外，道富環球投資首席投資策略師阿若尼（Michael Arone）表示，投資人也漸漸了解企業財報不如過去強勁。

據路孚特統計，目前為止，已公布第4季的企業有77%優於預期，比市場所估獲利高出4%，遠低於前四季均值16%，但符合長期均值。

阿若尼說：「這些財報增添市場震盪，尚待投資人消化這個轉折期。但另一方面，美國經濟應會持續成長，獲利表現還是不錯，這足以支撐市場。」

接下來一周還有幾十家企業財報等候公布，包括亞馬遜（Amazon）和Alphabet，1月就業報告也將於周五公布。