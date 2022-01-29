卡夫亨氏3月起漲價 咖啡調高5% 火雞培根30%最高

卡夫亨氏3月起調漲批發價格。（路透）

包裝食品巨頭卡夫亨氏(Kraft Heinz)警告通路商，由於通貨膨脹繼續影響整體家居用品，某些最受歡迎商品的價格即將調漲。

該公司在本周發給批發供應商的一封信中警告，它準備從3月開始調高各種消費必需品的價格。

比如說，12盎司Velveeta Fresh Packs漲價6.6%，三份一包的Oscar Mayer火雞培根漲30%。

信中說，與此同時，該公司的冷切餐肉和牛肉熱狗將上漲約10%，咖啡 將上漲5%，一些Kool-Aid和Capri Sun飲料將上漲約20%。

卡夫亨氏一位發言人發表聲明表示，「由於持續且前所未見的全球供應短缺，再加上原料、勞力和運輸方面的其他極端通膨壓力，我們被迫採取行動，以抵消不斷升級的成本壓力。」

他說，「我們不是唯一漲價的企業，而是整體產業都面臨著相同的挑戰。」

這位發言人強調，調漲價格「並不是針對所有產品，而是只針對成本壓力最大的產品」。

該公司指出，它只對批發客戶設定價格，零售商想賣什麼價格完全有決定權。

這位發言人還表示，卡夫亨氏正在採取其他措施來「對抗通膨」，包括增加大尺寸包裝和提供一些更實惠的價格點。

原材料成本大幅上漲，加上勞力短缺和供應鏈 持續中斷，迫使許多企業為消費者抬高售價。

寶鹼公司計畫於2月將Tide and Gain洗衣粉、Downy衣物柔軟劑和Bounce去靜電紙的價格提高8%。

與此同時，達美樂披薩將把7.99元的外帶披薩份量從10塊減到8塊，因為它面對食品成本「前所未有的大漲」。

Little Caesar's將其代表性的5元Hot-N-Ready披薩價格提高到5.55元，上漲11%，是近25年來首次漲價。然而，該公司表示，它將多提供33%的義大利 辣香腸。