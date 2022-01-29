分析師：3大理由 亞馬遜應該收購Kohl's

陷入困境的Kohl's是華爾街 當前最熱門的標的之一。Guggenheim零售分析師卓布爾(Robert Drbul)在最新報告中表示，亞馬遜 可能有興趣收購Kohl's，「理由包括：1.顧客、2.類別和3.地點。」

他指出，「就顧客而言，根據Numerator的數據，Kohl's的購物者中約有62%也是亞馬遜Prime會員，因此對亞馬遜擴增Prime更有利。Numerator數據也顯示，Kohl's的購物者2021年在沃爾瑪和目標百貨 (Target)不含雜物花費約1000億元，其中在亞馬遜下單一天內再到Kohl's花費達220億元，說明有大量的按址線下銷售。Kohl's的客戶年齡層普遍較高，63%的購物者大於45歲，這個數字也遠高於亞馬遜。從品項角度來看，亞馬遜仍在專注於建立其服裝業務，目前約占其支出的10%，但這卻是Kohl's的重點業務。」

卓布爾認為亞馬遜不會急著出價。他重申對Kohl's股票的買入評級，並提出75元的目標價。

若要說亞馬遜對Kohl's有任何興趣都不會讓心感到牽強。

Kohl's與亞馬遜於2017年簽署一項合作夥伴關係，代為處理亞馬遜退貨事宜，以提高商店客流量。此後，這項合作擴大到Kohl's全面1150多家分店。而且，媒體報導，亞馬遜熱衷於開設高科技服裝店。

知情人士透露，Kohl's上周收到來自Starboard Value的90億元非公開收購要約。據報導，零售投資巨頭Sycamore Partners也提出收購報價。

Kohl's在24日發布新聞稿表示，「Kohl's確認已收到表示有興趣收購本公司的信件。董事會將決定其認為符合公司及其股東最佳利益的行動方案。股東在這個時候無需採取任何行動。」

Kohl's股價今年以來上漲21%至60元，市值達到83億元。