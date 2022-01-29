我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

分析師：3大理由 亞馬遜應該收購Kohl's

財經新聞組／綜合報導

陷入困境的Kohl's是華爾街當前最熱門的標的之一。Guggenheim零售分析師卓布爾(Robert Drbul)在最新報告中表示，亞馬遜可能有興趣收購Kohl's，「理由包括：1.顧客、2.類別和3.地點。」

他指出，「就顧客而言，根據Numerator的數據，Kohl's的購物者中約有62%也是亞馬遜Prime會員，因此對亞馬遜擴增Prime更有利。Numerator數據也顯示，Kohl's的購物者2021年在沃爾瑪和目標百貨(Target)不含雜物花費約1000億元，其中在亞馬遜下單一天內再到Kohl's花費達220億元，說明有大量的按址線下銷售。Kohl's的客戶年齡層普遍較高，63%的購物者大於45歲，這個數字也遠高於亞馬遜。從品項角度來看，亞馬遜仍在專注於建立其服裝業務，目前約占其支出的10%，但這卻是Kohl's的重點業務。」

卓布爾認為亞馬遜不會急著出價。他重申對Kohl's股票的買入評級，並提出75元的目標價。

若要說亞馬遜對Kohl's有任何興趣都不會讓心感到牽強。

Kohl's與亞馬遜於2017年簽署一項合作夥伴關係，代為處理亞馬遜退貨事宜，以提高商店客流量。此後，這項合作擴大到Kohl's全面1150多家分店。而且，媒體報導，亞馬遜熱衷於開設高科技服裝店。

知情人士透露，Kohl's上周收到來自Starboard Value的90億元非公開收購要約。據報導，零售投資巨頭Sycamore Partners也提出收購報價。

Kohl's在24日發布新聞稿表示，「Kohl's確認已收到表示有興趣收購本公司的信件。董事會將決定其認為符合公司及其股東最佳利益的行動方案。股東在這個時候無需採取任何行動。」

Kohl's股價今年以來上漲21%至60元，市值達到83億元。

亞馬遜 目標百貨 華爾街

上一則

本周雖一路震盪 連三周跌勢中止

下一則

卡夫亨氏3月起漲價 咖啡調高5% 火雞培根30%最高

延伸閱讀

英特爾上季獲利下滑21%

英特爾上季獲利下滑21%
洛杉磯貨運列車又遭劫 數十把槍枝下落不明

洛杉磯貨運列車又遭劫 數十把槍枝下落不明
亞馬遜跨界 開設魔法衣櫥

亞馬遜跨界 開設魔法衣櫥
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

「股神」巴菲特。 美聯社

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

2022-01-27 07:25
傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運