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本周雖一路震盪 連三周跌勢中止

財經新聞組／綜合報導

受科技股反彈提振，美股28日收盤上漲，結束激烈震盪的一周。

道瓊工業平均指數上漲564.69點或1.65%至3萬4725.47點，為12月6日以來最佳單日表現，盤中一度下跌逾350點。史坦普500指數上漲105.34點2.43%至4431.85點，為2020年6月來最佳。那斯達克綜合指數上漲417.79點或3.13%至1萬3770.57點。

因上季業績出色，蘋果上漲6.98%，提振了主要股指。即使受供應鏈挑戰和揮之不去的疫情影響，該公司也創下史上最高單季營收

本周遭拋售的大型科技公司如微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet，28日都收高。

在下跌股票方面，雪佛龍財報獲利低於華爾街預期，股價下跌3.52%。道指成分股開拓重工即使獲利超過預期，仍下跌5.22%。

主要股指本周每個交易日都經歷巨大的波動：道指24日中跌幅超過1000點，但收盤上揚。根據Bespoke Investment Group的數據，史指本周每天盤中波動幅度至少達2.25%。

道指本周上漲1.3%，史指本周上漲0.8%，中止連續3周的跌勢。史指本周持平。

那指距離其歷史高點約15%。小型股指標羅素2000指數跌入熊市，較盤中紀錄下跌19.9%。

指數 營收 華爾街

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