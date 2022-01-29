我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

不受全球供應鏈影響 蘋果是特例

財經新聞組／綜合報導

在全球都因供應鏈問題愁雲慘霧之際，蘋果卻未受全球晶片短缺問題影響，上季營收創下新高紀錄。

TECHnalysis Research首席分析師歐唐納(Bob O'Donnell)表示：「對蘋果來說，大多數供應限制已不是問題，但對其他人來說還不一定。」

從電動車製造商特斯拉到晶圓設備供應商Lam Research等公司一再示警，供應鏈問題將繼續限制許多產業的營運。

半導體業者多半願意配合蘋果這類大型客戶，因為它具有巨大的購買力、對其產品的巨大需求，以及能夠為其產品中使用的零件下達客製化制訂單的能力。而且蘋果的高階晶片價格昂貴，對晶片製造商來說極具吸引力。

換言之，蘋果具有特殊的優勢，能比競爭對手更快採購到零件。

即使如此，Daiwa Capital Markets分析師米斯修思夏(Lou Miscioscia)表示，雖然蘋果在先進晶片上獲得更好的服務，但與許多其他科技同業一樣，在一些舊版技術晶片方面仍面臨麻煩。

蘋果iPad因採用供應吃緊的舊版晶片，因此上季銷售收入下降14%。

特斯拉CEO馬斯克本周表示，供應鏈問題將限制該公司所有工廠的產能。他在電話會議中指出，「今年晶片短缺情形雖比去年好，但仍然是個問題。」

半導體設備製造商Lam Research點名最新的供應挑戰就是Omicron病例激增，給貨運和物流業務帶來更多干擾。該公司表示，在2022年開始幾周後，包括半導體在內的某些零件仍然呈現短缺。

半導體產業分析師和美股龍頭股、甚至連聯準會(Fed)主席鮑爾都認為，供應鏈問題會在今年下半年有所緩解。

William O'Neil + Co.技術分析師艾瓦瑞茲(Romeo Alvarez)表示：「這仍是整體產業的擔憂，但蘋果可能是例外。」（財經新聞組）

蘋果 晶片 供應鏈

上一則

財經簡訊

下一則

本周雖一路震盪 連三周跌勢中止

延伸閱讀

歷久彌堅 股神巴菲特2020年初以來績效已超越女股神

歷久彌堅 股神巴菲特2020年初以來績效已超越女股神
馬斯克出5千美元刪追蹤航班帳號 19歲大學生提出一條件

馬斯克出5千美元刪追蹤航班帳號 19歲大學生提出一條件
連日大幅震盪 股指回吐升幅

連日大幅震盪 股指回吐升幅
今年唯一個人淨值增加的富豪 巴菲特身價再超查克柏格

今年唯一個人淨值增加的富豪 巴菲特身價再超查克柏格

熱門新聞

「股神」巴菲特。 美聯社

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

2022-01-27 07:25
傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運