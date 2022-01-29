不受全球供應鏈影響 蘋果是特例

在全球都因供應鏈 問題愁雲慘霧之際，蘋果 卻未受全球晶片 短缺問題影響，上季營收創下新高紀錄。

TECHnalysis Research首席分析師歐唐納(Bob O'Donnell)表示：「對蘋果來說，大多數供應限制已不是問題，但對其他人來說還不一定。」

從電動車製造商特斯拉到晶圓設備供應商Lam Research等公司一再示警，供應鏈問題將繼續限制許多產業的營運。

半導體業者多半願意配合蘋果這類大型客戶，因為它具有巨大的購買力、對其產品的巨大需求，以及能夠為其產品中使用的零件下達客製化制訂單的能力。而且蘋果的高階晶片價格昂貴，對晶片製造商來說極具吸引力。

換言之，蘋果具有特殊的優勢，能比競爭對手更快採購到零件。

即使如此，Daiwa Capital Markets分析師米斯修思夏(Lou Miscioscia)表示，雖然蘋果在先進晶片上獲得更好的服務，但與許多其他科技同業一樣，在一些舊版技術晶片方面仍面臨麻煩。

蘋果iPad因採用供應吃緊的舊版晶片，因此上季銷售收入下降14%。

特斯拉CEO馬斯克本周表示，供應鏈問題將限制該公司所有工廠的產能。他在電話會議中指出，「今年晶片短缺情形雖比去年好，但仍然是個問題。」

半導體設備製造商Lam Research點名最新的供應挑戰就是Omicron病例激增，給貨運和物流業務帶來更多干擾。該公司表示，在2022年開始幾周後，包括半導體在內的某些零件仍然呈現短缺。

半導體產業分析師和美股龍頭股、甚至連聯準會(Fed)主席鮑爾都認為，供應鏈問題會在今年下半年有所緩解。

William O'Neil + Co.技術分析師艾瓦瑞茲(Romeo Alvarez)表示：「這仍是整體產業的擔憂，但蘋果可能是例外。」（財經新聞組）