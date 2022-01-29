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財經簡訊

財經新聞組／整理

大摩看好Rivian可再漲160%

摩根史坦利頂級華爾街汽車分析師喬納斯(Adam Jonas)認為，Rivian股價具有巨大的上漲潛力。也看好特斯拉的他認為，Rivian股價至少可以比目前過度低迷的水平再漲160%，對Rivian給出的目標價為147元。該公司股價今年以來下跌約 48%，28日報53.94元。

惠普贏得提告林奇民事訴訟

倫敦法官28日裁定，惠普贏得大部分2011年對英國科技大亨林奇(Mike Lynch)就收購Autonomy提起的民事訴訟，但賠償金額遠低於50億元的索賠額度。惠普在2011年以110億元收購林奇的Autonomy，但之後發現報價遭誇大，減記Autonomy價值88億元，並對林奇提告，索賠50億元。

雪佛龍上季獲利未達預期

雖然石油和天然氣價格飆升，但雪佛龍上季財報憂喜參半。第4季不包括項目在內的每股獲利2.56元，低於Refinitiv分析師預期的3.12元。然而營收為481.3億元，超過預期的456.9億元。2021年全年自由現金流達到創紀錄的211億美元，同時減記129億元債務。全年獲利156億元，而前年虧損55億元。

PCE指數年增4.9% 近40年新高

商務部報告，12月個人消費支出指數(PCE)較一年前上漲4.9%，為1983年9月以來最大漲幅。不包括食品和能源的核心PCE指數略高於《道瓊》預期的4.8%，也高於11月的4.7%。月增0.5%符合預期。此外，12月個人收入成長 0.3%，略低於預期的0.4%。消費者支出下降 0.6%，低於預期的0.7%。

航空業因風暴取消逾1200航班

航空業者在冬季風暴來臨前取消了數百架航班。航班跟踪器FlightAware顯示，29日有1200多架國內航班被取消。捷藍航空削減了40%或近330架航班，為航空公司中最多。與美航、聯航和達美航空聯運航班的區域航空公司共和航空取消了155架航班，接近全天的四分之一。

蘋果股價勁揚 波克夏身價激增

蘋果股價28日勁揚近7%，讓波克夏控股公司持有的蘋果股份價值躍增超過80億元。FactSet數據顯示，波克夏控股於2016年開始買進蘋果股票，目前持有這家iPhone製造商8億8713萬6000股股票，占蘋果已發行股票的5%以上；也占波克夏控股資組合的4成以上。

股價 蘋果 波克夏

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不受全球供應鏈影響 蘋果是特例

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