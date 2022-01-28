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馬斯克出5千美元刪追蹤航班帳號 19歲大學生提出一條件

編譯周辰陽／即時報導
特斯拉執行長馬斯克。 路透
特斯拉執行長馬斯克。 路透

美國19歲大學生史威尼（Jack Sweeney）在推特經營15個航班追蹤的帳號，方法是利用他打造的機器人（Bot）自動發布名人搭乘私人飛機在機場起降的消息。據史威尼表示，特斯拉執行長馬斯克曾提出支付5千美元，交換下架追蹤他私人飛機的帳號。

國會山莊報轉述《Protocol》報導指出，史威尼追蹤馬斯克搭乘私人飛機的帳號《Elon Musk's Jet》（Twitter/ElonJet）人氣最高，跟隨者現已超過11萬，受歡迎到馬斯克本人私訊，稱「我不喜歡被個瘋子打中的想法」，提出願付5千美元交換關掉帳號。

史威尼當時回覆馬斯克，「有機會把價碼提高到5萬美元嗎？這在大學將是很大的幫助，還可能讓我買到一輛車，甚至可能是輛Model 3」。

馬斯克跟史威尼之間的最後一次交流發生在19日，當時史威尼提出，只要馬斯克給他一個實習的位置，就會無償刪除帳號。據指馬斯克還沒有閱讀這條訊息。

儘管馬斯克私人飛機的狀態是公開訊息，但只有那些極為了解業界的人士才會知道去哪裡找資料。史威尼也向馬斯克解釋，自己怎麼能夠發現他的私人飛機相關公開可用數據，並且設計出一個自動在推特發布飛機狀態的演算法。

美國19歲大學生史威尼在推特經營15個航班追蹤的帳號，受訪稱特斯拉執行長馬斯克曾...
美國19歲大學生史威尼在推特經營15個航班追蹤的帳號，受訪稱特斯拉執行長馬斯克曾提出支付5千美元，交換他刪掉追蹤他私人飛機的帳號。畫面翻攝：Twitter/ElonJet

馬斯克 推特 特斯拉

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