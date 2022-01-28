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通膨、供應鏈、缺工 小企業面對3壓力

財經新聞組／綜合報導
拜登訪問小企業，了解其所面臨的壓力。（歐新社）
拜登訪問小企業，了解其所面臨的壓力。（歐新社）

Omicron變種病毒的迅速普及，讓各種規模的企業步履蹣跚，不少小型企業瀕臨倒閉。

由於確診病例激增和勞工請病假，即使像梅西百貨這種大型零售商也縮短了工時。這個問題加上長期存在的勞力短缺和供應鏈瓶頸，成為美國經濟最大的困擾。

根據高盛在1月10日至13日期間進行的一項最新調查，在48個州近1500名小企業主中，高達98%想要聘雇新人的小企業主表示，徵才和留住員工正在損害他們的獲利。

數據發現，84%的業者表示通膨上升是個主要問題，76%表示物價普遍上漲導致財務嚴重癱瘓。企業主將勞力短缺視為最重大的挑戰，有87%的企業主發現很難找到合格的人才填補職缺。

超過三分之一的受訪者(37%)表示，由於最近確診病例增加，他們的業務被迫暫時關閉或縮減。

小企業的悲觀情緒也反映在Alignable於1月對6200多名小企業主的調查中。

數據發現，Omicron重擊美加半數以上的小企業，並影響了1月的收入。這些企業中的一小部分因該病毒而被迫關閉，更多人宣稱其營運遭受「非常重大」的影響。

隨著創紀錄的勞工辭職，勞動力短缺未見緩解跡象，這給試圖維持職位空缺的企業帶來了麻煩。

高盛的數據還強調，供應鏈瓶頸正在繼續給小企業帶來壓力。在受訪者中，68%表示擔心持續的供應鏈限制，69%表示這些問題對營收產生了負面影響。

此外，三分之二的受訪者表示，供應商偏愛大型企業，並因其「大量」訂單而獲得優先權。高盛表示，這導致小型企業「面臨更嚴重的供應鏈危機」。

但絕大多數人相信未來幾個月營運狀況將會好轉；有73%的人對今年財務狀況感到樂觀。

供應鏈 高盛 勞工

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