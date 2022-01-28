無懼供應鏈問題 蘋果銷售創新高

蘋果 公司上季財報創下史上最大單季營收 紀錄。即使供應鏈面臨挑戰和疫情揮之不去，銷售額仍成長11%以上。獲利也高於預期。

蘋果第1財季的表現與Refinitiv的普遍預期如下：

每股獲利2.10元，年增25%；估計為1.89元

營收1239億元，年增11%；估計為1186.6億元

iPhone營收716.3億元，年增9%；預計為683.4億元

服務收入195.2億元，年增24%；估計為186.1億元

其他產品收入147.0億元，年增13%；估計為145.9億元

Mac收入108.5億元，年增25%；估計為95.2億元

iPad收入72.5億元，年減14%；估計為81.8億元

毛利率43.8%；估計為41.7%

這是蘋果每年包括假日銷售在內最重要財季的又一次強勁表現。即使管理階層從10月開始就警告稱供應鏈問題可能會損害公司的銷售，但除了iPad銷售外，蘋果的每一條產品線都比去年同期成長。

蘋果CEO庫克表示，「我們最大的問題是晶片 供應，各項產品都要靠晶片維繫。」

蘋果在9月發表最新的iPhone機型，本季是iPhone 13銷售的第一個完整單季。銷售額年增9%至716.3億元，略低於蘋果整體業務。

包括iCloud、Apple Music、搜索授權和App Store費用在內的服務部門是蘋果的金雞母，它的崛起推動了蘋果高於預期的毛利率。

蘋果包括Apple Watch和AirPods在內的其他產品類別年增13%。本季銷售額涵蓋蘋果最新的Series 7手錶和新款AirPods。

Mac在蘋果硬體產品線中成長最強勁，年增25%達到108.5億元。蘋果在去年10月推出起價1999元的全新MacBook Pro，深受好評，首度配備全新的蘋果自家晶片而非英特爾晶片。

iPad最令人失望。銷售額較去年萎縮，低於分析師預期，可能是因為蘋果無法生產足夠的iPad並優先考慮其他設備。