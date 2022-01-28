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連日大幅震盪 股指回吐升幅

財經新聞組／綜合報導

投資人繼續仔細思考聯準會(Fed)的最新政策決定、最新的GDP數據和企業財報，美股27日仍是大幅震盪。

道瓊工業平均指數收盤小跌7.31點或0.02%至3萬4160.78點，盤中一度度大漲逾600點。史坦普500指數下跌23.43點或0.54%至4326.51點。那斯達克綜合指數在盤中上揚後下跌189.34點或1.4%至1萬3352.78點。

美股連續3個交易日經歷雲霄飛車式走勢，本周股指每天都出現大幅波動。即使盤中走勢劇烈，但道指本周僅下跌0.3%，而史指下跌1.6%，那指下跌3%。

本月三大股指均處於負值區域，那指較盤中歷史高點下跌逾17%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)本周強烈表示，自2018年底以來的首次升息可能最快在3月到來。

Fed主席鮑爾26日的說法讓市場感到不安，他說Fed在對就業造成負面影響之前升息仍有「相當大的空間」。

投資人還消化了27日一系列經濟數據和財報。

商務部報告，第4季國內生產總值(GDP)同比成長6.9%。接受《道瓊》調查的經濟學者的預計為5.5%。

即使財報強勁，英特爾下跌7.04%，特斯拉下跌11.55%。

在傳出Pershing的阿克曼(Bill Ackman)買進310萬股股票後，Netflix上漲7.51%。

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