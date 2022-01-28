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通膨像小狗？其實是狼來了

財經新聞組／綜合報導

Smead Capital Management投資長史米德(Bill Smead)表示，市場一直否認「通膨狼來了」，現在和未來幾年可能面臨多次熊市和「狂野」的物價走勢。

聯準會(Fed)26日在評估如何應對40年來新高的通膨時，發出鷹派的論調。Fed表示，第一次升息可能在3月。

今年以來，由於投資人試探衡量貨幣政策收緊的步伐和程度，美股一直深陷波動之中。

史米德認為，Fed在過去一年中的不作為，認為通膨飆升是「過渡性」的，導致市場過度自滿。

他說，「市場一直否認『狼來了』。在疫情期間大肆宣揚通膨上揚只是一隻友善的小狗；但其實它並不是，因此市場已經嘗到苦果。」

史米德指出，自疫情開始以來，美國30至45歲之間的大量人口已經形成一個新的世代，渴望擁有房屋和汽車，並居住在主要沿海城市和商業中心之外。他認為，這種轉變不會被Fed的「後見之明」所阻止。

他將當前一系列宏觀經濟事件與1970年代初期的越戰、詹森總統(Lyndon B. Johnson)的「偉大社會」計畫與阿拉伯1973年的石油禁運相提並論。

他說，「我們經歷了疫情戰爭，拜登推出偉大社會計畫，然後阿拉伯在2020年4月把油價降至零，根本斬斷美國石油工業雙腳。」「然後想成家的人越來越多，但房子短缺，汽車也短缺，這就是經典的定義：太多人用太多錢追逐太少的商品。」

史米德認為，由於被壓抑的儲蓄流向一般企業而非華爾街，繼續對消費者物價造成上漲壓力，因此受惠於通膨的股票將處於領漲地位，「可能會出現一些真正瘋狂的價格走勢，例如，實際上有能力從中賺錢的石油公司。」

石油 疫情 投資

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