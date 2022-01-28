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財經簡訊

財經新聞組／整理

勞氏測試開設Petco店中店

勞氏(Lowe's)很快就將展開測試：在其店內設置Petco商店，顧客可以在購買狗糧和貓砂甚至看獸醫的同時，也購買油漆和其他家居用品。兩家零售商26日宣布達成協議，試行店中店。第一家將於2月初在聖安東尼奧附近開業，到3月底計畫在德州、北卡羅來納州和南卡羅來納州增設14個地點。

麥當勞上季業績低於預期

麥當勞上季獲利和營收都低於分析師預期。第4季淨利為16.4億元，合每股2.18美元，高於去年同期的13.8億元或每股1.84美元。不計將McD Tech Labs出售給IBM和其他相關費用，每股獲利為2.23元，低於預期的2.34美元。淨銷售額增加13%至60.1億元，低於預期的60.3億元。

康卡斯特寬頻客戶未達標

康卡斯特第4季營收和獲利超過預期，但寬頻網路客戶淨增數未能達標。該公司調整後每股獲利77分，高於Refinitiv分析師估計的73分；營收303.4億元，高於Refinitiv估計的296.1億元；高速聯網客戶淨增21.2萬個，低於FactSet估計的22萬。調升每季股利8%至27分，並增加股票回購額度100億元。

第4季GDP增6.9% 全年5.7%

商務部報告，去年第4季國內生產總值(GDP)年增率為6.9%，高於《道瓊》調查的經濟學者預計的5.5%。超額成長來自私人庫存評估的增加，反映在個人消費支出、出口和以非住宅固定投資衡量的商業支出的強勁消費者活動。2021年全年GDP成長5.7%，為1984年來新高。

歐盟批准臉書收購客服Kustomer

在同意向競爭對手提供10年免費使用其訊息傳遞通路後，臉書獲歐盟反壟斷當局批准收購美國客戶服務新創公司Kustomer。Kustomer向企業銷售CRM軟體，以便可以通過電話、電郵、簡訊、WhatsApp、Instagram和其他管道與消費者溝通，有助臉書擴大其即時通訊App WhatsApp市占率。

首申失業金26萬人 4周來首降

勞工部表示，截至1月22日當周首次申領失業救濟金人數總計26萬人，較前周減少3萬人，為4周來首度下降。前幾周，由於全美新冠病例增加，導致首申失業金人數激增。截至1月15日當周的持續申領人數增至168萬人。

營收 臉書 App

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