路透：Fed收緊政策 是「趕緊撤離」美股的信號

路透分析師表示，Fed即將收緊政策，是投資人撤離美股的信號。 路透

路透引述分析師指出，美股 歷經逾20年來最美好的三年後，表現可能很快就將落後於其他市場。

在聯準會（Fed）準備啟動四年來首見的升息 循環之際，資金開始撤出對利率敏感的美國股市，流入估值較便宜、也可能更抗跌的市場。

史坦普500指數今年來下跌近10%，跌幅大於多數美股以外的大盤指數。美國銀行（BofA）的數據顯示，在19日止當周，共有近60億美元資金流出美股，歐洲和新興市場基金則分別流入27億和52億美元。一些分析師認為，資金逃離美股的狀況才剛開始。

高盛針對1975年以來Fed八個升息循環後各地股市表現的分析，似乎支持這個觀點。在Fed首次升息後的六個月內，歐股表現平均勝過美股4個百分點。高盛也發現，Fed升息後，資金明顯輪動至銀行、商品等價值股，這些類股在歐洲和新興市場股指的權重較高。

柏瑞投資 （PineBridge）全球多重資產主管凱利（Mike Kelly）表示：「這表示投資人應趕緊撤離美股。現在應該賣出持續期較長的資產，因此我們減碼美股部位。」

美國科技股就在利率較低時的表現較好，但目前估值過高，分析師指出，鑒於五家超大型公司為去年史坦普500指數漲勢貢獻三分之一，原本較不受青睞的類股，可望在類股輪動之際受惠。

愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）的資深投資組合經理舒爾茨（Martin Schulz）表示，去年秋季他已加碼國際已開發市場，押注全球經濟普遍復甦。他說：「我們認為，周期性的歐洲和日本市場，將是近期全球復甦最大受惠者。」