股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

「股神」巴菲特。 美聯社

美股近日劇烈震盪，但在牛市奔馳多年、股價衝上雲霄之後，回檔修正是意料中事。儘管警覺心強的人早就居高思危，這波賣壓仍讓許多投資 人猝不及防，包括老手在內。面對股海波動翻攪，如何處之？這時更需溫習「股神」巴菲特 的投資忠告。

財經網站MarketWatch撰稿人塔克曼（Mitch Tuchman）說，股市賣壓狂湧時，切莫驚慌失措，謹記一點：市場上每筆交易總是有賣方和買方。在某個投資人售股出場時，必有另一人進場承接。

巴菲特曾說：「股市是一種金錢移轉的設計，把錢從沒耐心的人移轉給有耐心的人。」

塔克曼說，欠缺準備的人，按定義就是缺乏耐心。他們過度投資一小撮公司，大手筆狂押缺乏紀錄可驗證的公司，還仗著蠻勇接手華爾街「聰明錢」拋售的股票 。簡單說，這類投資人「行動重於三思」、「偏好買股甚於持股」，而且「盲目貪婪卻疏於做功課」。

他建議投資人，股市波動加劇時，眼光要拉長、放遠來看，就能豁然開朗。回顧過往幾十年來美國股市的起起落落，可輕易觀察到一個簡單的投資事實：任憑戰爭、泡沫、信用違約、瘟疫、貨幣貶值還是通膨來襲，在大多數年頭，股價上漲趨勢擋也擋不住。

思考下列三項數據：

1. 過去百餘年來，美股大約每八年就漲一倍。

2. 50年前在史坦普500投資1美元，如今這筆投資已增值到超過100美元。

3. 史坦普500指數推出至今，任意挑一段五年時期，沒有不呈現正報酬的。

塔克曼說，試問自己能不能等上五年，放長線釣大魚？若是能，很好，你是投資人（而非投機客）；如果不能，那麼，「你根本不該投資股市」。

他引述巴菲特另一句投資箴言：「若這支股票你不願意持有十年，就別考慮持有十分鐘了。」