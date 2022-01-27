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Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

記者馬琬淳／綜合報導
美國聯準會主席鮑爾。（路透）
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在25、26日起開為期兩天的貨幣政策會議。為對付處於數十年高位的通膨，且勞動市場復甦強勁，聯準會（Fed）拍板下列行動。

購債將在3月初結束

FOMC表示，將按計畫縮小購債規模，購債行動有望在「3月初」結束，比原訂計畫加快數周。

預計3月升息

聯準會主席鮑爾在會後記者會表示，「如果條件許可，委員會考慮3月會議升息」，但他也強調，決策官員還沒有就政策路徑做出任何決定，因為需要保持「靈活」。FOMC維持基準政策利率目標區間在0至0.25％不變，符合預期。

計畫大幅縮減資產負債表

將在升息開始後「大幅」縮減資產負債表，但對於縮表速度及實施時間還沒有做出最終決定。聯準會暗示，未來在縮減資產負債表時，主要方式是對到期債券不再投資，而不是直接出售所持債券。

FOMC也表示，會根據經濟和金融形勢調整其縮表的細節，從長遠來看，在資產組合中打算以持有美國公債為主。聯準會除了持有美國公債外，還有房貸擔保證券。

聯儲會目前的資產負債表規模接近8.9兆美元，比疫情爆發時開始大規模購債前的水平高出一倍以上。

刪除「使用全部工具支持美國經濟」這句話

最新聲明中刪除了12月聲明中的第一句話，即「聯準會致力於在這個充滿挑戰的時期使用全部工具來支持美國經濟」。

美國勞動市場已符合充分就業

鮑爾表示，與新冠疫情最初造成逾2,200萬人失業時相比，美國勞動力市場狀況已符合充分就業，聯準會使命已實現。

雖然聯準會尚未明確說明對充分就業的定義，但當前勞動力市場數據顯示，該指標是基於廣泛的統計數據，而不是個別人口統計類別。

聯準會 就業 升息

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