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暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

財經簡訊

財經新聞組／整理

AT&T上季營收超預期

AT&T上季營收超出市場預期，得益於WarnerMedia及其串流媒體平台HBO Max的強勁成長，因為在新冠病毒疫情病例激增之下，消費者選擇宅居在家。擁有HBO和HBO Max串流媒體服務的WarnerMedia上季營收成長15.4%至99億元，但月租戶僅淨增88.4萬，低於FactSet估計的90萬6500人。

利率連5升 再融資大減

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，對每日利率變動高度敏感的房貸再融資申請上周下降了13%，年減53%。利率現在已經連續5周走高；30年期固定利率房貸平均合同利率從3.64%上升至3.72%；而購屋的房貸申請僅下降 2%，較一年前下降11%。

737Max生產慢 波音提35億支出

由於生產問題導致無法交機，波音在第4季財報對其787夢幻機提撥35億元的稅前支出。然而，該公司第4季產生正現金流，比高階主管之前的預測提早達到這個關鍵里程碑。主要得力於在停飛兩年後，監管機構取消了737 Max的禁飛令，致使交機量激增，推動交機數字。

12月貿易逆差 增至1010億元

商務部表示，12月貿易逆差從11月修正後的980億元增至1010億元，超出所有經濟學者的預期。該數據未經通膨調整。在創紀錄的消費品進口推動下，12月進口總額增加2%至2583億元的歷史新高。資本設備和汽車進口也加速成長。出口升至1573億元。

沃爾瑪收購2金融科技新創

沃爾瑪創建並支持的一家金融科技新創公司表示正在收購另外兩家公司，因為它的目標是打造一款全功能App，讓消費者可以管理他們的資金。合併後的公司將被稱為 ONE，也是這家金融科技新創公司正在收購的公司名稱；還將收購的另一家金融科技公司是Even。財務條款尚未披露。

12月新屋銷量 創9個月新高

12月新屋銷量升至9個月新高，顯示價格雖高、庫存依然有限，但2021年底的購房需求依然進一步走強。政府數據顯示，新屋銷量環比成長11.9%至年率81.1萬套；11月數據修正為72.5萬套。預期中值為76萬套。

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