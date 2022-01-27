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美股最錢線／高盛：逢低買入正是時候

財經新聞組／綜合報導

美股在本月經歷殘酷的2周走勢，高盛表示，現在該是投資人重回市場的時候了。不過並非在投資組合中全面添加風險資產，只需一點就好。

高盛策略師奧本海默(Peter Oppenheimer)表示，「就零利率政策、實質負利率和量化寬鬆政策對風險資產的支持而言，可以理解的是，投資人認為失去這些支持應該會導致股指修正，特別是高估值的科技股。但這種修正現在已經反映在美股中，只要經濟能夠成長，繼續下跌的風險就會低得多。高盛的風險指標GSRAII已經回落，代表對長期投資人而言，已接近通常是長期良好切入點的水平。」

奧本海默「逢低買入」的看法與摩根大通和花旗集團的同行一樣，都在美股出現異常瘋狂走勢後出現。

道瓊工業平均指數25日盤中再次大幅觸底反彈。該指數從下跌800多點拉回至上揚200多點，收盤小跌0.19%。史坦普500指數也從盤中低點拉回，但也收盤下跌1.22%；而那斯達克綜合指數仍大幅下跌2.28%。

道指在24日盤中一度下跌超過1000點。史指盤中一度跌入修正，較近期高點下跌10%。但當天三大股指出人意料地收盤上揚。

奧本海默認為，這是聯準會(Fed)政策轉變之前的正常市場行為。

他說，「這是牛市周期的修正。我們認為目前仍處於成長階段的初期，回報可能會很低，但只要經濟繼續成長，牛市應該會繼續下去。與之前的周期相同，我們認為這個階段在肇因和產業領導地位方面的分歧將更少。」

投資 指數 高盛

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