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麥當勞植物漢堡 賣得比預期好

財經新聞組／綜合報導

Piper Sandler分析師拉佛里(Michael Lavery)表示，麥當勞的McPlant漢堡比預期更受歡迎。

去年12月，麥當勞在部分分店對菜單選項進行小規模測試，參與測試的分店每天售出大約70個使用Beyond Meat製造的植物性漢堡。

這家速食巨頭去年11月開始在8家分店試賣McPlant漢堡，以了解它對業績有何影響。日前麥當勞宣布，自2月14日起將把測試範圍擴大到舊金山灣區和達拉斯沃斯堡地區約600家餐廳，以了解更多有關消費者需求的資訊。

拉佛里在給客戶的報告中寫道，試賣地點的McPlant漢堡銷量是他最初預測的3倍左右。相較之下，一家麥當勞餐廳平均每天售出約110個大麥克漢堡。

即使樣本量如此之小，拉佛里表示，初期嘗試該產品的興趣和意願可能比預期來得要大，這對Beyond來說是一個勝利。他最初估計，由於McPlant的效益，Beyond在美國的營收將增加7500萬至1億元。

他指出，「雖然我們認為試賣店面業績可能會因排他性得到提升，由附近沒有提供植物性漢堡的店面中吸引一些顧客光顧，並且持續性的回頭客銷售將穩定很以很低的水平，但最初的McPlant銷售可能更接近整體漢堡銷售額的8-10%，每年可達1.70-2.15億元。」

對於Beyond Meat來說，McPlant漢堡在全美推出是一個巨大的商機，可以經由其肉類替代產品給消費者留下深刻印象，此外還增加了來自麥當勞的銷售收入。之前華爾街分析師對Beyond Meat越來越看空，認為該公司正努力應對競爭和美國雜貨銷售下滑。

麥當勞 分析師 營收

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