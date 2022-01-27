Fed暗示將升息 道指回吐升幅

在聯準會(Fed)主席鮑爾 暗示Fed有足夠的空間在經濟受損之前提高利率後，美股26日在震盪交易中走跌。

道瓊工業平均指數 下跌129.64點或0.38%至3萬4168.09點，盤中一度上揚逾500點，但在Fed會議結束後回吐。史坦普500指數下跌6.52點或0.15%至4349.93點。受微軟上漲提振，那斯達克綜合指數小漲2.82點或0.02%至1萬3542.12點。

在鮑爾發表評論後，指標10年期美國國債殖利率 攀升至1.8%以上，因為交易員認為這意味著Fed可能會在收緊政策方面更加積極，即使1月股市已處動盪中。

Fed在其政策小組1月會議後發表聲明暗示，其基準短期借款利率最快可能在3月調升25個百分點。

Fed還發布另一份聲明表示，將在升息後開始縮減資產負債表，這是許多交易員不希望Fed立即採取進一步的收緊行動。

1月所有三大主要股指都明顯下跌。那指處於修正區域，較盤中高點下跌超過16%，本月下跌13%。史指自年初來下跌超過8%，較高點下跌近10%。

在當季營收優於預期後，微軟上漲2.85%，在Fed發布會議結果前的交易時段提振了主要股指和科技股。