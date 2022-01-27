特斯拉：供應鏈今年仍受限

馬斯克指今年仍有供應鏈問題。（路透）

特斯拉 26日盤後公布第4季財報，業績優於預期。但警告供應鏈 問題可能會影響2022年全年。

根據財報數字，當季營收 177.2億元，同比成長65%；高於Refinitiv分析師平均預測的165.7億元。

其中汽車營收總計159.7億元，成長71%。能源生產和儲存的營收為6.88億元，減少8%，低於StreetAccount預測共識的8.151億元。這是該部門自2021年第1季以來的最低收入。

淨利為23.2億美元，大增約760%；調整後每股獲利2.52元，高於Refinitiv分析師平均預測的2.36元。特斯拉表示其毛利率為27.4%，而上季為26.6%。

該公司表示：「由於供應鏈成為主要限制因素，我們自有的工廠已經連續幾季產能低於目標，這種情況可能會持續到整個2022年。」

CEO馬斯克在財報電話會議上表示，他預期特斯拉2022年將持續受限晶片供應，因此今年不會發表新車型，「因為零件供應仍受限。」他指出，該公司將致力於研發和創造未來的新車種。投資人一直期盼延誤甚久的重型半卡車Semi和實驗性皮卡Cybertruck。

馬斯克指出，特斯拉目前並未著手進行2萬5000元平價版小型車的開發計畫，與其2020年在特斯拉電池日的說法大相逕庭。

他去年11月在一條推文中提到了供應鏈問題，他寫道：「哦，伙計，今年真是一場供應鏈噩夢，還沒有結束！我將在下次財報電話會議上提供更新的產品路線圖。」

2021年，特斯拉交車總數達93萬6172輛，較2020年增加87%；當年該公司首度公布全年交車量為49萬9647 輛。其2021年交車數包括第4季的30萬8600輛電動車。財報中的交車量與特斯拉的銷售量最接近。

特斯拉指出，它已將其名為FSD Beta的實驗性駕駛輔助系統測試計畫擴展到全美約6萬名車主，「全自動駕駛(FSD)軟體仍是我們主要關注的領域之一。」「隨著時間演進，與軟體相關的利潤應該會加速我們的整體獲利能力。」

特斯拉在其股東大會上還確認，Model Y的生產將於2021年底在德州奧斯汀的新廠開始，並將在經過認證程序後從該廠開始交車。

該公司指出，特斯拉在加州弗里蒙特的第一家美國廠於2021年實現創紀錄的產量。特斯拉現在的目標是將該工廠的產能擴大到每年60萬輛以上。