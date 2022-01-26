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品牌拚顧客忠誠度產生副作用：消費者去年退貨激增78%

編譯季晶晶／綜合外電
根據全美零售協會，美國消費者2021年的退貨金額暴增78%到7,610億美元。路透
根據全美零售協會，美國消費者2021年的退貨金額暴增78%到7,610億美元。路透

全美零售協會（NRF）周二發布調查說，美國消費者2021年大量辦理退貨，使零售商創紀錄的假期購物季銷售為之失色，加深各品牌在財務、環保和客服領域的兩難處境。

根據NRF，2021年的零售業退貨金額暴增78%到7,610億美元。消費者退貨給商家的比率達到購買總值的16.6%，遠高於前一年的10.6%。

對於11月和12月的假期購物旺季，預期退貨將大增50%，由1,010億美元攀升到1,580億美元，這個幅度遠遠超過零售商估計去年假期銷售的14.5%增幅。

造成大退貨潮的部分原因是，大家在疫情期間上網買的東西太多。Adobe估計，2019到2021年間，全美電子商務的營收成長43.5%。

比起實體店的東西是看過摸過才買，網購可能出現實品與商城照片截然不同的情況，被退貨的可能性高很多。

NFR的調查估計，去年網購有逾五分之一會遭到退貨，價值2,180億美元，其中230億美元有詐欺之嫌。

消費者網購習慣一次訂購好幾種尺寸和款式，在家試穿或試用，也導致退貨潮。

NRF產業分析師Mark Nathews說，「這對毛利微薄的產業而言尤其是大問題」。

消費者退貨──通常費用全免──使零售商的成本大增。承包處理退貨的「反向物流」公司因業務爆量和缺工問題而應接不暇。處理線上退貨的Optoro估計，處理退貨的成本今年上升到貨品售價的66%，高於一年前的59%。

由於重新整理上架出售的成本高昂，許多被退貨的商品最後淪落到掩埋場。Optoro估計，2020年的退貨製造出58億噸垃圾。

儘管如此，由於便利性成為建立顧客忠誠度的關鍵因素，有愈來愈多零售商祭出更寬鬆的退貨政策，例如將退貨期由一般的30天延長到3個月。

零售商 營收 疫情

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