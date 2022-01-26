經歷史上最長停飛後 737 Max復飛一年 波音仍在掙扎

經歷航空史上最長的停飛後，737 Max已復飛一年。業界普遍認為，這架飛機與今天任何一架飛機一樣安全。

然而，較不清楚的是，在其下一代飛機中，波音能否避免一連串錯誤、抄捷徑和管理失誤，這些失誤導致2018年和2019年兩起737 Max墜機 事故，造成346人死亡；部分歸咎於飛機的飛控系統。

畢竟，調查人員認為墜機事件大多與波音公司本身有關，包括與競爭對手空中巴士的激烈競爭，以及削減成本和加快生產的壓力；後者隨著波音努力搶回市場而變得更加激烈。這場危機讓波音公司損失大約200億元，更不用說現在單走道客機市場由空巴A320獨霸一方。

即使Max回歸，波音的2021年商用客機交機數仍落後空巴。

去年，波音公司同意支付25億元罰款，與美國司法部 達成延期起訴協議，以解決該公司向監管機構和公眾隱瞞有關Max關鍵資訊的指控。

波音指出，獅航610航班和衣索比亞航空302航班的墜毀，引發該公司根本性的改革，「自空難發生以來，波音公司對737 Max的設計做出重大改變，以確保此類事故不再發生。」

全球各地航空監管機構在2019年全面下達禁飛令。經過20個月的審查，包括設計和軟體更改以及加強培訓，美國聯邦航空局(FAA)於2020年底同意允許飛機再次飛行。世界各地的航空公司去年開始讓它們恢復服務；但有些國家仍未同意復飛，尤其是中國。

波音指出，自2020年12月以來，「195個國家中有185個」已將該型客機重新投入使用，幾乎沒有任何事故報告。它說，「全球30多家航空公司已安全執行737 MAX的32萬5000架次收費航班和超過80萬小時的飛行時數，可靠度超過99%。」