千點震盪再現 道指拉回小跌

道瓊工業平均指數 25日收低，在聯準會(Fed)正準備收緊貨幣政策之際，幾乎重現另一個跌深拉回收高的走勢。

道指下跌66.77點或0.19%至3萬4297.73點，盤中最低下跌819點，最高上揚226點。史坦普500指數下跌53.68點或1.22%至4356.45點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌315.83點或2.28%至1萬3539.29點。

道指前一日盤中下跌超過1000點，收盤卻上揚，創史上首例。那指也收復盤中4.9%的跌幅，收盤上漲，為2008年以來的最大反彈。史指也從大跌中反彈至收盤。

指標10年期美國國債殖利率 25日恢復2022年的走升趨勢至1.78%左右。美國商銀上漲2%，花旗集團上漲2.25%。西方石油 (Occidental Petroleum)、APA Corp和Halliburton均上漲7%以上。

美國運通是道指和史指漲幅最大的個股，收漲8.87%。道指數成份股IBM和嬌生公司在公布上季財報後也領漲道指。

科技股在利率上升之下舉步維艱。輝達今年來下跌24%，25日下跌4.48%。微軟在收盤後發布財報前下跌2.66%。

奇異電氣是史指中跌幅最大的個股之一，該公司獲利超出預期但營收未達預期，收跌5.98%。