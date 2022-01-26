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股指跌入修正 別太在意

財經新聞組／綜合報導

當史坦普500指數較近期高點下跌逾10%時，投資人毋須擔心，牢記長期趨勢才是重點。重點不在於出現10%的修正，而是每次修正間隔多久。

2020年2月至3月，史指下跌約33%後才回升。在此之前最近一次下跌10%是在2018年底，當時聯準會(Fed)暗示積極升息，導致史指從9月底到聖誕節前夕下跌了19%。

這是過去3年2個月內兩次10%以上的修正，換算大約每19個月會出現一次修正。雖然聽來好像很多，但其實低於歷史標準。

Guggenheim在2019年的報告中指出，史指出現5%到10%的修正是常有的事。自1946年以來，已經有84次跌幅在5%到10%之間，相當於一年多一次。

幸運的是，市場通常會從這些溫和的下跌中快速反彈。收復跌幅所需時間平均是一個月。

當然也會出現更深的跌幅，但發生頻率較低。下跌10-20%發生過29次，自1946年以來大約每2.5年一次；下跌20-40%有9次，大約每8.5年一次；下跌40%以上有3次，平均每25年出現一次。

但要注意：首先，大多數超過20%的修正都與衰退有關，自1946年以來已有12次。其次，對於長期投資人來說，即使是相對罕見但嚴重的20-40%修下也不會持續太久，平均只有14個月。

用另外一種方法來看：如果考慮到股息，史指自1926年以來年增率達72%，代表大約每4年就出現一次下跌，也正巧與經濟循環同步。

但這不是常態。事實上情況正好相反。有57%的時間史指上漲10%以上。自2009年以來，史指平均每年上漲約15%，遠高於每年約10%的歷史回報率。

沒錯，很多人在股指跌至低點時恐慌，但很少有人會把所有的錢都投資在市場高點。大多數人都採取分攤成本作法，代表當股票走跌時，幾乎肯定是從比進場時的價格更高處回落。

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