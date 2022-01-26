嬌生 預測今年疫苗 收入35億元

雖然面臨製造問題和對疫苗的不均衡需求。製藥公司嬌生公司預測，今年其新冠病毒疫苗的收入為30億至35億元；而2021年時為23.9億元。雖然嬌生疫苗號稱只須接種單劑就具有保護力，但嬌生公司在美國和歐洲的交貨計畫一再延後。

輝瑞和BNT臨床研究omicron

輝瑞和BioNTech宣布啟動一項臨床研究，以評估對抗 omicron變種病毒的疫苗的安全性和有效性，因為人們越來越擔心現有疫苗無法抵抗這個2個多月前發現的病毒引起的感染和輕微疾病。兩家公司的目標是開發一種疫苗，可以針對omicron提供持久的保護。

小摩收購雲端 支付商49%股份

摩根大通宣布，已與歐洲領先的雲端支付金融科技公司Viva Wallet及其現有股東達成協議，收購約49%的股權。該交易的財務條款未披露。Viva Wallet成立於2000年，總部位於希臘雅典，專為23國的中小企業服務。該公司建有一個專有的雲端支付平台，為商家提供增值服務。

切薩皮克25億元收購油氣生產商

切薩皮克能源公司表示，將斥資約25億元收購私營油氣生產商Chief E&D Holdings LP，以強化其美國頁岩氣資產。切薩皮克是美國頁岩氣和石油生產商，去年才剛剛擺脫破產保護，這項收購案凸顯出隨著天然資源價格飆升至多年高位，部分能源行業正在復甦。

GE看好今年獲利和自由現金流

奇異電氣(GE)預測，今年獲利和自由現金流將會更高。該公司上季營收入低於華爾街預期，主因全球供應鏈持續中斷以及不確定美國對陸基風電投資的生產稅收抵免是否會延長。GE預計今年調整後獲利在每股2.80至3.50元間，去年為1.71元。全年自由現金流估計為55億至65億元，高於2021年的26億元。

洛馬獲利佳 但收購案涉反壟斷

軍火商洛克希德馬丁上季獲利優於預期，主要得益於其船舶和直升機部門的強勁表現以及風險資本收益，該公司也重申其2022年的財測。但該公司表示它已被美國聯邦貿易委員會(FTC)通知，其收購Aerojet Rocketdyne的計畫將引發反壟斷擔憂。