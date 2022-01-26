我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

舊金山機場遭警擊斃 男子身分曝光 無確定住所

財經簡訊

財經新聞組／整理

嬌生預測今年疫苗收入35億元

雖然面臨製造問題和對疫苗的不均衡需求。製藥公司嬌生公司預測，今年其新冠病毒疫苗的收入為30億至35億元；而2021年時為23.9億元。雖然嬌生疫苗號稱只須接種單劑就具有保護力，但嬌生公司在美國和歐洲的交貨計畫一再延後。

輝瑞和BNT臨床研究omicron

輝瑞和BioNTech宣布啟動一項臨床研究，以評估對抗 omicron變種病毒的疫苗的安全性和有效性，因為人們越來越擔心現有疫苗無法抵抗這個2個多月前發現的病毒引起的感染和輕微疾病。兩家公司的目標是開發一種疫苗，可以針對omicron提供持久的保護。

小摩收購雲端支付商49%股份

摩根大通宣布，已與歐洲領先的雲端支付金融科技公司Viva Wallet及其現有股東達成協議，收購約49%的股權。該交易的財務條款未披露。Viva Wallet成立於2000年，總部位於希臘雅典，專為23國的中小企業服務。該公司建有一個專有的雲端支付平台，為商家提供增值服務。

切薩皮克25億元收購油氣生產商

切薩皮克能源公司表示，將斥資約25億元收購私營油氣生產商Chief E&D Holdings LP，以強化其美國頁岩氣資產。切薩皮克是美國頁岩氣和石油生產商，去年才剛剛擺脫破產保護，這項收購案凸顯出隨著天然資源價格飆升至多年高位，部分能源行業正在復甦。

GE看好今年獲利和自由現金流

奇異電氣(GE)預測，今年獲利和自由現金流將會更高。該公司上季營收入低於華爾街預期，主因全球供應鏈持續中斷以及不確定美國對陸基風電投資的生產稅收抵免是否會延長。GE預計今年調整後獲利在每股2.80至3.50元間，去年為1.71元。全年自由現金流估計為55億至65億元，高於2021年的26億元。

洛馬獲利佳 但收購案涉反壟斷

軍火商洛克希德馬丁上季獲利優於預期，主要得益於其船舶和直升機部門的強勁表現以及風險資本收益，該公司也重申其2022年的財測。但該公司表示它已被美國聯邦貿易委員會(FTC)通知，其收購Aerojet Rocketdyne的計畫將引發反壟斷擔憂。

疫苗 嬌生 雲端

上一則

全球經濟成長率 IMF下修至4.4%

下一則

股指跌入修正 別太在意

延伸閱讀

「強制接種比喻像納粹大屠殺」 小羅伯甘迺迪被轟

「強制接種比喻像納粹大屠殺」 小羅伯甘迺迪被轟
輝瑞BNT研發專攻Omicron疫苗 展開臨床試驗

輝瑞BNT研發專攻Omicron疫苗 展開臨床試驗
法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網

法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網
瞻前顧後 紐時揪出拜登防疫3大問題

瞻前顧後 紐時揪出拜登防疫3大問題

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時