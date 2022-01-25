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大反攻之後 分析師怎麼看美股後市？

編譯季晶晶／綜合外電
那斯達克指數自1988年以來，有6次在盤中大跌逾4%後收盤仍能上揚；除周一之外，過去的幾次，那指在1個月和3個月後，跌幅中位數分別為5.5%和7.9%。美聯社
那斯達克指數自1988年以來，有6次在盤中大跌逾4%後收盤仍能上揚；除周一之外，過去的幾次，那指在1個月和3個月後，跌幅中位數分別為5.5%和7.9%。美聯社

美股周一演出大反攻行情，史坦普500指數下跌大約4%後反彈收紅。雖然反彈通常被視為正面訊號，但這次卻不盡然。根據Bespoke Investment集團，周一走勢是那斯達克指數自1988年以來、第6次在盤中大跌逾4%後收盤仍能上揚。過去的幾次，那指在1個月和3個月後，跌幅中位數分別為5.5%和7.9%。

Evercore IS策略師Julian Emanuel在周一的研究報告說：「檢視過去有重大事件時──1987年股災、1988年長期資本管理（LTCM）私募基金垮台、2001年科技泡沫破裂、2008年全球金融危機、2019年鮑爾立場轉彎、2020年因應疫情紓困──聯準會賣權的平均『執行價格』是峰頂到谷底滑落達23.8%（相當於現今史坦普500指數跌到3,670點）。」

Fundstrat Global Advisor全球投資組合策略和資產配置部門主管Brian Rauscher說，他的研究顯示交易低點可能已經出現，但考慮到聯準會、通膨觸頂和疫情尚未結束，不能確定已經跌到上半年的底部，所以積極的交易員和策略投資人有機會找尋被度拋售的優質股。

MillerTabak＋公司的首席市場策略師Matt Maley說，雖然看到追繳保證金之類「強制平倉」的跡象，但「過去幾年積累的槓桿操作需要更長的時間才能解除」 ，因此，他認為，這是投資人該逢高賣出而非逢低買入期。

雖然全球風險資產下跌，且地緣政治風險加劇，但根據利率交換市場，美國聯準會不會暫緩緊縮貨幣政策。聯準會3月料升息25個基點，2022年全年升息近1個百分點。

另外，儘管股市拋售成為經濟出問題的先兆，但經濟學家看到華爾街的滿地殘骸，也沒削弱對今年美國經濟可強勁成長的樂觀共識。Jefferies 首席美國金融經濟學家Aneta Markowska說，「理論上」這種下跌可能削弱經濟成長前景，但「實際上」還不足以導致下調。

聯準會 投資 指數

上一則

股市嚇跌 也無法阻止聯準會實施緊縮

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