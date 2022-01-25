我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

財經簡訊

財經新聞組／整理

波音4.5億投資空中計程車

美國航空巨頭波音日表示將向垂直起降電動載具公司Wisk再投資4.5億元，以支持未來無人駕駛飛行器的開發。Wisk之前已獲波音投資，但波音拒絕透露第六代Wisk乘坐航空載具的開發時程，但業內消息人士透露，波音想在2028年左右提交認證。

油價漲 Halliburton獲利倍增

由於原油價格走升推高了對油田服務和設備的需求，Halliburton Co第4季財報調整後獲利明顯增加。截至12月31日當季調整後淨利為3.2億元或每股36分，而一年前為1.6億元或每股18分。由於全球經濟復甦和OPEC減產，美國油價去年漲幅超過50%，2022年開年以來走勢強勁，徘徊在每桶85元左右。

福特Bronco 推性能版Raptor

福特汽車不斷擴大其Bronco SUV陣容，24 日推出一款全新的Raptor車型，將於今年稍晚上市，起價約7萬元。福特表示，首批全新Raptor車型大部分新車將提供給現有的預訂車主，隨後將在3月開放預訂，並在夏季開始交車。Bronco Raptor將搭載3.0升雙渦輪增壓引擎，預計可產生超過400匹馬力。

加密幣暴跌 市值蒸發1300億

在過去24小時內，隨著主要數位代幣持續拋售，加密貨幣市值蒸發了約1300億元。根據Coin Metrics的數據，比特幣下跌約4%至33755.57元，而以太幣下跌7%至2239.08元。兩者均跌至7月以來最低點，並且比歷史高點低了約50%。

蘋果違規競爭 遭荷罰500萬歐元

荷蘭消費者和市場管理局(ACM)日發布聲明，指稱蘋果公司未能滿足其關於交友App供應商採用第三方支付系統相關要求，因此蘋果必須支付第一筆500萬歐元的罰款。聲明指出，當前荷蘭交友App只能表達「興趣」。此外，蘋果還為第三方支付系統設置障礙，這也與ACM的要求相悖。

1月PMI下降 遠低於預期

根據IHS Markit調查初值，1月服務業採購經理人指數(PMI)從12月的57.6降至50.9，遠低於預期的55.0，為2020年7月以來最低讀數。IHS Markit製造業PMI也從57.7降到55.0，低於預期的56.7，為2020年10月以來最低水平。綜合指數從57.0跌至50.8，為2020年7月以來新低。

蘋果 油價 投資

上一則

印度生鮮配送 拚10分鐘到貨

下一則

美股最錢線／三巨頭財報 科技股指標

延伸閱讀

福特、ADT合開公司 砸1.05億加強防盜

福特、ADT合開公司 砸1.05億加強防盜
從不套現、加倍買進 福特汽車始終是家族企業

從不套現、加倍買進 福特汽車始終是家族企業
美國也出現躺平族 「反工作」崛起 離職潮原因曝光

美國也出現躺平族 「反工作」崛起 離職潮原因曝光
不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES

不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮