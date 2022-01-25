波音4.5億投資 空中計程車

美國航空巨頭波音日表示將向垂直起降電動載具公司Wisk再投資4.5億元，以支持未來無人駕駛飛行器的開發。Wisk之前已獲波音投資，但波音拒絕透露第六代Wisk乘坐航空載具的開發時程，但業內消息人士透露，波音想在2028年左右提交認證。

油價 漲 Halliburton獲利倍增

由於原油價格走升推高了對油田服務和設備的需求，Halliburton Co第4季財報調整後獲利明顯增加。截至12月31日當季調整後淨利為3.2億元或每股36分，而一年前為1.6億元或每股18分。由於全球經濟復甦和OPEC減產，美國油價去年漲幅超過50%，2022年開年以來走勢強勁，徘徊在每桶85元左右。

福特Bronco 推性能版Raptor

福特汽車不斷擴大其Bronco SUV陣容，24 日推出一款全新的Raptor車型，將於今年稍晚上市，起價約7萬元。福特表示，首批全新Raptor車型大部分新車將提供給現有的預訂車主，隨後將在3月開放預訂，並在夏季開始交車。Bronco Raptor將搭載3.0升雙渦輪增壓引擎，預計可產生超過400匹馬力。

加密幣暴跌 市值蒸發1300億

在過去24小時內，隨著主要數位代幣持續拋售，加密貨幣市值蒸發了約1300億元。根據Coin Metrics的數據，比特幣下跌約4%至33755.57元，而以太幣下跌7%至2239.08元。兩者均跌至7月以來最低點，並且比歷史高點低了約50%。

蘋果 違規競爭 遭荷罰500萬歐元

荷蘭消費者和市場管理局(ACM)日發布聲明，指稱蘋果公司未能滿足其關於交友App供應商採用第三方支付系統相關要求，因此蘋果必須支付第一筆500萬歐元的罰款。聲明指出，當前荷蘭交友App只能表達「興趣」。此外，蘋果還為第三方支付系統設置障礙，這也與ACM的要求相悖。

1月PMI下降 遠低於預期

根據IHS Markit調查初值，1月服務業採購經理人指數(PMI)從12月的57.6降至50.9，遠低於預期的55.0，為2020年7月以來最低讀數。IHS Markit製造業PMI也從57.7降到55.0，低於預期的56.7，為2020年10月以來最低水平。綜合指數從57.0跌至50.8，為2020年7月以來新低。