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美股最錢線／三巨頭財報 科技股指標

財經新聞組／綜合報導

科技股開年巨震後，蘋果微軟特斯拉這三家大型科技股企業本周將陸續發布最新財報。它們能否扭轉上周Netflix率科技股集體重挫的頹勢？

在聯準會(Fed)緊縮政策預期下，全球股市和美股上周出現2020年3月疫情爆發以來最大單周跌幅。科技股遭受的衝擊更是首當其衝。部分分析師指出，美國國債殖利率走高也推動近期美股的拋售。

就在科技股風雨飄搖之際，微軟、特斯拉和蘋果將分別在25日、26日、27日分別公布上季財報。

Netflix因在財報中調低付費用戶成長和獲利率目標，股價重挫22%，市值驟減約490億元。微軟、蘋果和特斯拉的股價本月以來也已分別累計下跌12%、8%和10.68%。

BMO Capital Markets首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belsky)表示，隨著假日季財報的發布，投資人目前正希望在基本面強勁的科技巨頭上尋求安慰。

FactSet調查的分析師對微軟、蘋果和特斯拉的假日季業績寄予厚望。據FactSet的數據，受訪分析師預計微軟當季營收將史上首次超過500億元；並預計蘋果將出現1187.4億元的最高單季銷售額，全季獲利也將達到創紀錄的311.6億元。

但AJ Bell分析師穆德(Russ Mold)認為，「在之前疫情期間居家上班時，為了保持聯繫或克服無聊，在2020~2021年對iPhone、iPad和iMac現巨大的的需求，帶來了強大的比較基數。因此，蘋果面臨著成長明顯放緩的風險。」

FactSet的數據還顯示，預計特斯拉去年第4季營收將達創紀錄的169.9億元，獲利23.3億元也是歷史新高。但分析師們表示，將密切關注財報中對供應鏈的說法。在疫情其間，特期拉較傳統汽車製造商更能解決晶片短缺的問題。

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