盤中重挫4.9% 那指尾盤拉回

隨著投資 人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。

道瓊工業平均指數 收盤上漲99.13點或0.29%至3萬4364.5點，連續7個交易日以來首日上漲。史坦普500指數收高12.19點或0.28%至4410.13點。那斯達克綜合指數上漲86.21點或0.63%至1萬3855.13點。羅素2000小型股指數也收漲。

那指盤中一度重挫4.9%，道指更是一度下跌1115點，史指在盤中短暫跌入修正區，較1月3日創下的紀錄收盤價下跌逾10%。

24日的大跌拉回走勢是多年來首見，自2008年金融危機之後，那指首度在盤中大跌逾4%後仍能收盤上揚。道指則是自2020年3月以來，再度在盤中最低下跌3.5%以上，但最終收盤站上正值。

但24日的拉回走勢仍使史指本月下跌7.5%，恐創2020年3月以來最差單月表現。今年的暴跌最初集中在那指和科技股，投資人因升息 而輪轉出估值看來不再有吸引力的股票。

賣盤可能已經達到投降點，在華爾街被稱為市場「恐懼指標」的CBOE波動率指數(VIX)觸及2020年11月以來最高水平，盤中超過38點高點。

投資人正在關注25日展開並於26日結束的Fed政策會議。市場參與者將觀察有關Fed今年將升息多少以及何時開始的任何訊號。