omicron重創 餐飲業籲重啟補貼

隨著omicron變種病毒 衝擊業務，全國飯店協會(NRA)要求國會重啟餐廳復興基金(Restaurant Revitalization Fund)。

這項286億元的基金是國會在去年設立，幫助在疫情 爆發之後陷入困境的酒吧和餐廳。主要是設計用來彌補餐廳業者在疫情中的全部損失，單一店面最高可達500萬元，分店不到20家的企業可獲1000萬元。上市公司不符資格，但旗下的加盟商業者仍然可以申請。

自從該基金用罄之後，餐廳業者一直在推動國會重啟。幾位國會議員已經為此提出立法，但並未獲得支持，拜登 政府似乎也沒有興趣支持這項措施。

但是，最新的新冠變種病毒病例激增及其對餐廳的影響，可能會改變大家的想法。

NAR對餐廳經營者的最新調查發現，由於omicron變種病毒肆虐，88%的飯店內用人數需求下降。超過四分之三的受訪者告訴NAR，現在的營業狀況比3個月前更糟。大多數業者表示，餐廳現在的獲利低於疫情之前。

NAR的主要遊說者肯尼迪(Sean Kennedy)在給兩黨國會領導人的一封信中寫道，「令人擔憂的是，餐飲業仍未重新創造在疫情初期流失的65萬多個工作崗位，損失比排名在後面的產業還多出45%。」

肯尼迪還讚揚第一輪RRF補助款的優點。NAR估計，首輪融資挽救了超過90萬個餐廳工作崗位，96%的受助人表示，這筆補助款讓他們更有可能繼續經營下去。

根據NAR的估計，全額重啟該基金將可挽回超過160萬個工作崗位。