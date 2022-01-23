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冬奧疫情 蘋果商情 烏克蘭軍情…5件事影響下周股市

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會3月可能升息。（路透）
聯準會3月可能升息。（路透）

美股三大指數上周五（21日）大跌，史坦普500和那斯達克指數寫下2020年3月新冠疫情爆發以來最差單周表現。投資人本周將密切關注Fed決策會議，以及微軟、特斯拉和蘋果等公司財報。以下是開盤前最值得留意的五件外電要聞：

•聯準會3月起 可能每3個月升息1碼

高盛集團的經濟學家認為，聯準會從3月開始，每次政策會議都收緊政策的風險，比該公司目前預測的政策路徑更激進。

Jan Hatzius帶領的高盛經濟學家在客戶報告表示，他們目前預計聯準會3、6、9、12月各將升息1碼，並在7月宣布啟動縮表。但通膨壓力意味「風險偏向於（利率）可能比預測更高」，Fed官員也可能「在每次會議都採取行動，直到通膨形勢轉變」。高盛指出，「Fed於5月也升息，並開始縮表，以及今年不止升息4碼的可能性升高」。

•布林肯：現就烏克蘭問題制裁俄 尚早

國務卿布林肯拒絕就俄羅斯屯兵烏克蘭邊境而立即對俄實施制裁，聲稱這會限制未來西方國家的選擇。

布林肯周日上美國電視節目表示，「制裁的目的是阻止俄羅斯侵略，如果現在啟動，會失去威懾作用」。他說，美國正追蹤烏克蘭首府基輔的安全情勢，而英國警告了俄羅斯正密謀扶植在烏安插親俄領導人。他說，美國與歐洲盟友把重點放在對俄羅斯加強會有嚴重後果的威脅，以打消俄羅斯總統普丁發兵烏克蘭的念頭，保留透過外交方式解決問題的可能性。

•佛奇：Omicron疫情「正輞正確方向發展」

白宮首席防疫顧問佛奇認為，導致新冠肺炎感染率和住院院達創紀錄水平的Omicron疫情很快會觸頂，但全美疫情消退的速度不會一致。

這位美國國家過敏與傳染病研究院院長周日上美國廣播公司（ABC）新聞節目《This Week》時表示：「我們不想過於自信，但疫情現在看來正朝向正確方向發展。」他說美國東北部和中西部地區的感染率「開始大幅下降」，與南非和其他地方的Omicron軌跡一致，南部和西部各州的病例預計也很快會觸頂下滑，但一定程度上取決於疫苗接種率。

•北京在冬奧前夕爆疫情 200萬核酸檢測

距離北京冬奧會開幕不到兩周、本土感染病例接二連三出現之際，北京市採取新的管控措施，希望遏制住最新一輪的疫情。

當局在南部的豐台區發現25例本土傳染病例、其他地區14例後，周日下令豐台大約200萬周居民接受核酸檢測。當局也要求高風險區居民不能離開北京。

•蘋果上季營收可望創新高 秋季發表新品 

蘋果公司將在27日美股盤後公布上季財報與營運展望，市場預期上季營收將年增6%到1,182億美元，業績攀新高，iPhone營收也看增11%。 

另根據彭博資訊時事通訊記者葛曼的「Power On」專欄，蘋果正努力研發一系列新品，預計秋季發表，這將是該公司歷年來推出最多款新裝置的發表會。這些新品包括四款新iPhone（iPhone 14、iPhone 14‌ Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14‌ Max），升級版的平價筆電MacBook Pro、更新版的大螢幕桌機iMac、新款筆電Mac Pro、重新設計的MacBook Air、第二代AirPods Pro，三款Apple Watch（Series 8、SE以及Rugged）、平價版iPad以及全新iPad Pro機型。

疫情 iPhone 俄羅斯

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