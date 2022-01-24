機器人理財顧問 將取代真人？

機器人不僅幫人們清潔地板、分擔勞力活，如今更雄心壯志，想成為人類的理財顧問，也許很快就會為美國人管理10兆美元以上的財富。

理財機器人是理財公司為自動化數位投資 而開發的計算模式，將年齡、儲蓄目標、風險舒適度等資訊輸入電腦或手機應用程式，機器人就會量身訂做、並管理個人化投資組合。

華盛頓特區理財業者Delancey Wealth Management註冊理財規畫師和創辦人強納森(Ivory Johnson)說，機器人顧問適合某些人、但不適合其他人，他用打高爾夫球比喻，在不同高爾夫球俱樂部使用不同球桿。

2008年左右，也就是蘋果智慧型手機 iPhone首度公開亮相後一年，為日常投資者服務的機器人顧問開始出現；專門研究數位顧問的Backend Benchmarking數據顯示，短短十多年，機器人管理資產已達7850億美元。

數十家理財業者各自建立專屬模型。推出機器人顧問服務的業者有獨立業者有Betterment、Personal Capital和Wealthfront，另有傳統華爾街券商如富達投資(Fidelity Investments)、美林證券(Merrill Lynch)和摩根史坦利(Morgan Stanley)等，還有為401(k)投資者服務的業者如Financial Engines。

向來服務較年長、較富有客戶群的老字號理財業者也善用機器人顧問吸引年輕投資者，年輕人已透過Robinhood等線上股票 交易應用程式和加密貨幣等資產活躍於數位金融領域。

Financial Engines研究和分析經理戈德斯通(David Goldstone)說，機器人顧問無處不在，近十年來，幾乎每家主流銀行和折扣經紀商都推出這類服務。

機器人特別適合尚未積累太多財富、希望以低成本委託專業人士管理資金的新投資者；再加上帳戶最低限額較低、甚至沒有最低額限制，更適合投資新手。

Acorns、Fidelity Go、Betterment和Ellevest等主打女性顧客的機器人顧問服務門檻低，客戶沒有任何財富也可註冊；Merrill Edge Guided Investing、SigFig、SoFi、Vanguard Group和Wealthfront有最低投資額規定，幾美元到3000美元不等。

傳統理財公司則有較多要求，偏好為投資額至少25萬美元的客戶服務。

機器人顧問的用戶相對年輕，Wealthfront公司47萬名顧客中約90%在40歲以下，投資帳戶平均餘額約6萬美元；Betterment 用戶平均年齡不到40歲，帳戶平均價值在5萬5000到6萬美元之間。

但年長者使用機器人顧問也不在少數。Betterment行為金融和投資副總裁伊根(Dan Egan)說，該公司有坐擁數百萬美元投資組合的60、70幾歲客戶，甚至有人90多歲。

機器人管理費遠比傳統理財顧問每年依客戶資產收取1%的費用低。機器人通常每年收取0.25%到0.35%費用。嘉信理財(Charles Schwab)和SoFi等公司的機器人顧問甚至不收費，其他像富達國際(Fidelity)和SigFig只針對餘額超過1萬美元的部份收費。

使用純數位服務可能要有所取捨。數位服務很擅長將重要投資功能，如選擇基金、整合股票／債券／現金、定期投資組合再平衡予以自動化，但如果客戶遇到特殊情況需要與真人交談，機器人就自嘆不如了。

這些特殊情況包括對特定策略進行推理、在失業或股市崩盤等令人生畏的時期手把手打理財務。

理財規畫師認為，真人更能夠積極主動並深入研究客戶資金管理之外的需求，諸如稅收、遺產或商業規劃等。強納森說，協助客戶決定是否行使股票期權、購買長期護理或責任保險，或者設立有限責任公司等，可能都超出數位顧問能力範圍，需要真人上場。

證券交易委員會(SEC)也質疑機器人是否總能夠根據客戶所聲明的風險承受能力推薦合適投資組合。

SoFi財務規畫資深經理沃爾什(Brian Walsh)認為真人與機器人各有長短，真人可提供無形價值，機器人在成本效益上有很大優勢。

許多機器人已可提供更複雜的「目標導向」投資規畫，根據短期和長期目標組合出投資和儲蓄建議。

不少業者提供機器人混合式服務，提供與理財規畫師一次性互動、甚至與真人顧問後續保持關係。例如，嘉信理財高級服務收300美元規畫諮詢預付費，之後每月收取30美元的真人建議訂戶費，補強數位管理。

歸根究底，機器人顧問好？還是真人理財顧問好？因人而異。