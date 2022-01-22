什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

美國聯準會（Fed）去年12月的貨幣決策會議紀錄透露，由於通膨居高不下，Fed不僅考慮加快升息 腳步，官員也開始討論縮減資產負債表（簡稱「縮表」），為新冠疫情期間膨脹至近9兆美元的資產瘦身。

Fed討論「縮表」的消息一出，引發市場震盪，美國10年期公債殖利率 今年以來上漲34%，並在周四攀抵1.836%，更讓科技股賣壓沉重，那斯達克綜合指數陷入修正。

究竟是什麼是「縮表」？Fed將如何進行操作？對市場的影響為何？不妨從以下五個Q&A來一窺其中堂奧：

什麼是「縮表」？

所謂「縮表」，是指Fed縮減資產負債表上持有的債券 ，當公債資產和機構抵押擔保證券（MBS）到期後，收益不再另行投資，或索性拋售相關部位。

為何Fed在此刻討論「縮表」？

美國通膨飆升，讓Fed收緊貨幣政策的壓力愈來愈大。Fed已宣布將縮減去年推出的每月1,200億美元購債計畫，預定今年3月終止購債，為啟動升息鋪路。如今大多數Fed官員都支持今年升息3碼，到2024年底前再升5碼。

在啟動升息循環之餘，縮表是Fed另一種縮減刺激規模的方式，一些官員認為，由於通膨竄升且經濟復甦強勁，縮表勢在必行。

前Fed官員、Cornerstone Macro全球政策部門主管Roberto Perli說：「如果經濟表現良好，Fed還維持這麼龐大資產負債表，很難站得住腳。」

Fed的「縮表」計畫為何？

Fed尚未擬定任何關於縮表的決策，但12月會議紀錄表明，決策官員支持在首度升息後更快啟動縮表。

這整段過程，預料會比Fed上次在2017年開始縮表時更快，當時Fed在2008年全球金融危機後大買公債，使美國持有的資產部位大幅膨脹，一直到首度升息後，又等了約兩年才啟動縮表。

Fed認為這次能更快展開縮表，是因為相較於後金融危機時代經濟復甦緩慢，但當前經濟前景更好、通膨更高，且資產負債表更龐大。

Fed官員也想必支持設定每月縮減資產負債規模的上限，確保縮表過程以「審慎且可預測的」速度進行。一些決策者還希望，以比每月減債步伐更快的速度縮減MBS部位。

目前來看，Fed官員似乎僅專注於停止將到期債券收益再投資的做法，還未討論直接拋售現有資產的做法。

為何股市那麼緊張？

儘管Fed早就在談要結束購債計畫和升息，卻沒說過要縮表，這突然的舉動嚇到了投資人。

2019年，就在Fed上次縮表的兩年後，短期融資利率一飛沖天。銀行業因填補購債的部分缺口，放款到隔夜拆款機制的意願降低，進一步推升短期利率。最終Fed不得不出手介入，將數十億美元注入附買回協議（Repo）市場，並重啟一連串每月購債計畫。

投資人並不擔心Repo市場危機重現，但卻擔憂Fed撤回刺激措施，可能又產生意料之外的後果。

Fed已透過無限量購債計畫，在規模22兆美元的美國公債市場留下顯著印記，而美債市場是全球金融體系的基石。Fed在疫情期間成為美國抗通膨公債（TIPS）最大持有者之一，持有的債券部位占規模逾1.7兆美元的TIPS市場的五分之一。

如果Fed開始拋售這些債券，Tips市場供應量料將激增，牽動實質殖利率走揚。鑑於實質殖利率是幾乎所有美國風險資產的定價基準，殖利率上升可能會在金融市場各方面都會激起共伴效應。

德意志銀行全球外匯研究主管George Saravelos說：「今年市場最重要的單一問題，在於實質殖利率的前景為何。實質殖利率一直是讓市場體制保持完整的『膠漆』。」

「縮表」會影響美債市場流動性嗎？

會。對Fed來說，快速縮表面臨的最大阻礙，是美債市場是否具有恢復力，及在這個最大買家開始縮手時是否有正常運作的能力。

Fed官員近期暗示對此感到憂心，強調這個全球最重要債券市場有其「薄弱性」，以及這些弱點如何影響縮表的節奏。

為防範未然，Fed已準備好可減緩潛在衝擊的新工具，其中包括一種長期操作工具，讓符合資格的市場參與者，能以固定利率進行美債和其他風險極低的證券互換。

Fed在去年7月推出這項Repo機制，為短期借貸市場提供支撐，避免重現上次縮表時的流動性危機。