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美股創下疫情來最差單周表現 臨Fed超級財報周更加忐忑

編譯劉忠勇／綜合外電
下周迎接聯準會（Fed）開會以及蘋果（Apple）和微軟在內的超級財報周，投資人如坐針氈。路透
下周迎接聯準會（Fed）開會以及蘋果（Apple）和微軟在內的超級財報周，投資人如坐針氈。路透

美國股市史坦普500指數那斯達克綜合指數創下2020年3月疫情爆發以來最差單周表現，在升息的緊鑼密鼓聲中，科技股在今年開年以來賣壓下首當其衝，又沒有企業扎實的財報支撐。下周迎接聯準會（Fed）開會以及蘋果（Apple）和微軟在內的超級財報周，投資人勢必如坐針氈。

道瓊工業指數周五大跌450點，和史坦普500指數跌幅均在1.3%，那斯達克更大跌2.7%。這周只有四天交易中。道瓊跌了4.6%，史坦普500指數跌了5.7%，那斯達克大跌7.6%。

費城半導體指數一周內更大跌11.9%，台積電ADR周五大跌3%，也連跌四天，跌幅深達11.5%。才宣布斥資200億美元在俄亥俄州興建晶圓廠品的英特爾（Intel）平盤作收，單周也跌了6.6%。

First American Trust投資長暨總裁布拉克曼（Jerry Braakman）說：「所有風險溢酬的資產─加密幣、高槓桿、成長股都受衝擊。」他建議投資勿再逢低買進科技股。美國財報季迄今第二周表現有好有壞，無法激發投資人對股市的風險偏好，Netflix光是訂戶前景不如預期，股價便崩跌22%。

俄羅斯和NATO之間關係緊張，也影響市場信心。Invesco基金經理人泰勒（Georgina Taylor）說：「地緣政治風險有影響，重新估量央行政策以及通膨對成本壓力，也有影響，股票的風險溢酬必須升高。」

接下來一周各大企業財報接踵而來，光是道瓊工業指數30檔成份股即有近半企業發布財報，像是3M、IBM、英特爾、卡特彼勒、美國運通（American Express）。市值最大的兩家公司微軟和蘋果也分別於周二和周四盤後公布財報。特斯拉將在周三盤後公布財報。

Evercore ISI策略師伊曼紐（Julian Emanuel）認為，財報季不會整個左右大盤走勢，財報好的，個股股價會溫和反映；財報不如預期的，股價將遭到不成比例地重懲。

聯準會下周三預料仍將按兵不動，但會為3月開始升息做好準備。伊曼紐說：「我們預料的基本情境是（今年）升息四次，年中開始量化緊縮。我不認為聯準會話鋒會讓市場偏離這個立場。」

指數 投資 那斯達克

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