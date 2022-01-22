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美股技術分析教父搖警鈴：熊來了

編譯湯淑君／綜合外電
美國股市近日行情劇烈波動令人不安，技術分析師研判美股還可能跌得更深，甚至可能回跌20%，跌入熊市。 美聯社
美國股市近日行情劇烈波動令人不安，技術分析師研判美股還可能跌得更深，甚至可能回跌20%，跌入熊市。 美聯社

有技術分析「教父」之稱的阿坎波拉（Ralph Acampora）表示，美國股市近日劇烈波動令人不安，他據此研判美股可能跌得更深，「現在談的是熊市階段」。

自1967年起就闖蕩華爾街的阿坎波拉21日接受財經網站MarketWatch訪問時表示，20日（周四）市況令人怵目驚心。當天那斯達克綜合指數盤中最高曾大漲2.1%，尾盤卻翻黑以致收盤跌1.3%，是近日來第二次反攻失敗。Bespoke分析師指出，那指周四由紅翻黑，「是20多年來首次出現盤中漲幅逾1%，收盤卻以超過1%跌幅作收」的情況。

他認為，美股賣壓「尚未達到最高潮，這是盤勢逆轉的型態」。

美股由多翻空徵兆

阿坎波拉表示，最近盤勢頻頻回檔，促使他看空美股後市。他說：「熊市我見多了…坦白說，過去一年半來的市場表現真的、真的令人難以置信。」他指的是美股牛市長期奔馳，主要驅動力是聯準會（Fed）為因應新冠肺炎疫情衝擊而力推寬鬆貨幣政策，但漫長的多頭走勢或許正走到盡頭。

自從去年11月以來，市場不安氣氛愈來愈凝重，因為擔心物價持續高漲恐迫使Fed大幅升息力抗通膨。這種憂慮在19日（周三）升到極點，觸動那斯達克綜合指數跌入空頭領域（去年3月來首見），而且還跌破200日移動均線（近兩年來首見）。

阿坎波拉表示，見到這種市況，讓他對美股展望改變看法，並建議客戶務必小心謹慎。他說：「若你周二問我，我會說市場將進入『修正』（從前波高檔回跌至少10%）；但現在，我會說跌幅在20%或更大。」股價若從前波高峰回跌20%，將符合華爾街對「空頭市場」（熊市）的傳統定義。

看跌後市的理由

除美股盤中走勢頻頻由紅翻黑凸顯多頭遭空頭大軍打趴之外，還有什麼因素導致阿坎波拉看壞後市？

他指出，做多買盤式微是原因之一，從比特幣暴跌也可見一斑。他強調自己不是加密幣粉絲，但視之為「投資人風險胃納」的一個指標。況且，比特幣走勢也跟科技股相仿。

阿坎波拉說：「那斯達克正在崩潰…科技股將拖垮大盤，而比特幣跌破4萬美元，可視為信心明顯潰堤。」

這位普獲尊崇的技術分析師另表示，他檢視道瓊工業指數成分股，包括美國運通、高盛、摩根大通等，也發現周線圖出現不妙的型態。他說：「所以，我有點擔心。我們現在談的是熊市階段。」

什麼訊號出現就是買點？

對於想伺機進場逢低承接的投資人，阿坎波拉有何建議？他指出，應關注芝加哥選擇權交易所波動率指數」（Cboe Volatiity Index），即俗稱的「恐慌指數」（VIX），至少須暴衝到38或40點，才可以說市場快觸底了。VIX常被視為衡量投資人恐懼程度的指標，走勢與股價走勢相反，所以VIX走高意味投資人押注於未來一個月股市動盪加劇。VIX的歷史均值在19、20點附近，21日升到27左右，一周來飆升40%。

阿坎波拉也擔心美國經濟面臨「停滯性通膨」，也就是利率走高伴隨著通膨勁揚。停滯性通膨可能導致實質所得停滯不前，甚或降低，以致消費者購買力遭侵蝕。萬一發生這種情況，可能使美股一整年欲振乏力。

阿坎波拉建議投資人耐心等候「觸底回升型態」顯現，也就是看到「底部逐漸墊高，頂部也愈來愈高」時，才能斷定這波下殺的買點浮現。

美股 投資 指數

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