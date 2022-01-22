跟上新潮流 Fed評估發行數位貨幣

Fed已啟動評估發行央行數位貨幣利弊得失的程序，設法跟上全球金融創新潮流並維護美元的支配地位。 （美聯社）

美國聯準會（Fed）已啟動評估發行央行 數位貨幣 （CBDC）利弊得失的程序，設法跟上全球金融創新潮流並維護美元的支配地位。此舉象徵Fed朝研議發行數位美元邁出重要一步。

在各界引頸期盼數月後，Fed終於在20日發布厚35頁的討論文件，作為內部未來數月辯論此議題的基礎。Fed形容這是研議數位美元能否改善國內支付系統安全與效益的「第一步」，但強調此刻立場未「偏向任何政策結果」，發布文件也不代表即將做出決定。

Fed將徵詢公眾意見至5月20日止。Fed主席鮑爾說：「在我們檢視央行數位貨幣利與弊的同時，我們期盼社會大眾、民選代表和來自各界的利害關係方都能參與。」Fed表示，希望國會議員能通過立法、授權發行CBDC。

近年來，Fed對發行CBDC的構想裹足不前，並表明除非利大於弊才會推出，以致在這方面落後其他主要央行。目前Fed官員對CBDC看法分歧，短期不太可能決定是否發行數位美元。有別於民間加密幣（如比特幣 ），Fed版數位貨幣與美元鈔券、硬幣一樣，須由央行發行並提供擔保。

Fed列舉發行CBDC的一些潛在益處，包括確保美元在國際金融體系的支配地位、改善跨境支付、增進金融包容性、讓美元更易搭配新科技使用；潛在副作用包括，導致傳統銀行帳戶存款流失、使銀行擠兌更頻繁和更嚴重。

由於避險情緒籠罩市場，加密貨幣21日盤中走低，比特幣下跌6.7%至38,573.8美元，跌破4萬美元，落到五個月谷底；乙太幣跌9%至2,803美元，是去年9月底至今最低。彭博資訊報導，從去年11月觸及歷史新高後，加密貨幣整體價值在這兩個月內蒸發了約1兆美元。