劍指台積 英特爾砸200億美元 俄州建廠

英特爾宣布將投資逾200億美元在俄亥俄州建立兩座先進晶圓廠。（美聯社）

英特爾（Intel）21日宣布，將在俄亥俄州投資逾200億美元，建立兩座先進晶圓廠，預定2025年投產，將生產最先進的晶片 、擴大晶圓代工產能。

這是英特爾作為「IDＭ 2.0戰略」的一環，該廠區未來十年將發展為地表數一數二大的晶片製造廠區，可容納八座晶圓廠，總成本上看1,000億美元，朝全球布局再跨出一步，劍指台積電 晶圓代工一哥地位。

英特爾的建廠計畫，在約1000英畝（約122.4萬坪）的廠址規畫興建兩座晶圓廠，並在今年稍後動工，預料2025年投產，以最先進製程技術生產晶片，將創造至少3000個英特爾的就業機會，和建廠期間的7000個營建工作。

若當地廠區完全建成，未來十年的總投資額將上看1000億美元，成為全球數一數二大的半導體製造園區；彭博資訊等媒體報導，當地廠區占地面積可擴增至2000英畝，容納八座晶圓廠。

英特爾執行長基辛格說，新工廠將是美國先進晶片製造重鎮，英特爾在國內打造從設計到製造一條龍作業的計畫，先前他也表示，該廠區最終將聘僱1萬人。

英特爾除生產最先進的產品，這些新工廠將支持英特爾積極發展的晶圓代工事業，提供下一代晶圓技術應用產品。這項投資將吸引幾十家英特爾生態系夥伴與供應商，在當地打造產業聚落。英特爾承諾，未來十年將額外在當地投入1億美元，與俄州的大學院校、及美國國家科學基金會合作，培養人才並進行研發計畫。

英特爾目前在美國俄勒岡州、亞利桑那州、新墨西哥州都有設廠，再投巨資設廠，意在爭取政府資金補助。美國520億美元的晶片補助法案去年獲參院通過後，迄今還擱置在眾院 。眾院議長裴洛西20日表示，眾院即將完成這項立法，「接近準備就緒」。

英特爾也在德國、義大利、法國尋覓建立新晶圓廠、封測廠，以及研發中心。台積電和三星電子也準備在美國蓋新晶圓廠，基辛格坦言，他在亞利桑那州鳳凰城地區蓋兩座新廠，主要就是想和台積電和三星電子爭搶晶圓代工訂單。

台積電已公布今年資本支出將超過400億美元，英特爾才280億美元。三星將於1月27日公布財報，整體今年資本支出估計約為360億美元。