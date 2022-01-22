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Netflix帶頭下殺 那指本周2年最差

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數21日大跌，創2020年以來最糟單周走勢，串流媒體巨頭Netflix的大跌將以科技股為主的那指拖入更深的修正區域。

那指下跌385.1點或2.72%至1萬3768.92點。自17日以來，那指下跌7.6%，創2020年10月以來最糟單周表現。道瓊工業平均指數下跌450.02點或1.3%至3萬4265.37點。史坦普500 指數下跌84.79點或1.89%至4397.94點。

道指和史指均連續第3周下跌，且為2020年來最糟單周走勢。史指現在已較歷史高點下跌逾8%。那指較11月的收盤紀錄高點下跌14.25%。

Netflix第4季財報顯示用戶成長放緩，股價暴跌21.79%。其競爭對手也下跌，經營Disney+串流媒體服務的道指成分股迪士尼下跌6.94%。

將於下周公布財報的特斯拉同遭拖累，下跌5.26%。亞馬遜和Meta Platforms等科技股分別下跌5.95%和4.23%。與此同時，Peloton 21日反彈11.73%。

FactSet數據顯示，那指今年開局以來14個交易日走勢為2008年以來最糟。

投資人現在將注意力轉向定於25日展開的Fed 1月為期2天的政策會議。

本周小型股也受到重創。羅素2000指數創下2020年6月以來最糟單周。該指數21日下跌1.8%。

指數 Netflix 迪士尼

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