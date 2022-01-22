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大摩知名空頭悲觀預言：史指恐再跌20%

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利首席美股分析師威爾森(Michael Wilson)是華爾街最知名的空頭總司令。本周他又給發表更悲觀的預測：雖然今年高價股已經向下修正，但中價股仍然處於高點，股市估價將進一步下降。

大摩經濟團隊上周調整了對聯準會(Fed)政策的預測，認為Fed將在4月完全退出量化寬鬆，年中開始縮減資產負債表，並在2022年升息4次，每次25個基點。

這也符合威爾森在去年11月發布的2022年展望。他當時認為Fed已經落後通膨曲線。考量到通膨的劇烈變動，必須迅速採取行動。

在這次預測中，他提出了幾乎是華爾街最低的股市估值。

他說，「具體而言，史坦普500指數的基本假設年終目標是4400點，中值約為4800-4900點。這個假設的依據是2022年底時史指的本益比率為18倍，目前約為21倍；12個月每股獲利為245元。我的每股獲利預測與華爾街基本一致，而本益比則低了約10%。」

威爾森說，「我們預測第2季美債殖利率達2.20%，而且Fed會採取更激進的縮減購債時間表。如果採購經理人指數(PMI)如預期的下降，未來幾個月股票風險溢價可能從如今的300個基點輕鬆達到345個基點。」

「依此假設，今年第2季的本益比約為17.5倍。如果用市場普遍共識的獲利預測往前推，則第2季末未來12個月每股獲利將下降到230美元。」

換言之，如果政策更加激進，今年上半年史指甚至可能向下修正10-20% 。

不過威爾森也提出一些相對樂觀的消息。幾個月來，市場一直在消化升息預期。但他並不相信2022年會是順遂的一年，Fed正在加速收緊政策，而美國經濟成長步伐正在放緩，而且速度出乎許多人的意料。

華爾街 指數 升息

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