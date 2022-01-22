法國iPhone 不再附送耳機

根據蘋果 公司法國經銷商的貼文，自1月24日開始，蘋果將不再為在法國銷售的每部iPhone配備有線耳機EarPods。法國現行法律規定，在該國銷售的每部智慧手機都必須有一個「免持配件」，因此蘋果之前必須在iPhone包裝盒中加入EarPods。

莫德納 股價糟 投行仍肯定

美國商銀調升莫德納(Moderna)評級至「中性」，瑞銀給出目標價221元。莫德納本月股價可望創下2018年公開上市以來最糟表現。看多者人之前稱其為「生技領域的特斯拉」，代表其發展前景勝過了估值;但目前隨著疫情形式趨緩，該公司似乎也逐步失去投資人青睞。

富國銀升蘋果目標價至205元

富國銀行維持蘋果「加碼」評級，目標價由165元調升至205元。蘋果將於美東時間1月27日盤後公佈2022財年第1季業績。分析師預計營收為1178億元，每股獲利1.85元，高於之前預期的1164億元和1.83元。市場將關注供應鏈改善、終端用戶需求持續強勁、產品組合、以及服務和訂閱的成長趨勢。

領先指標升0.8% 符合預期

經濟諮商會表示，12月領先經濟指數在11月上漲0.7%再升0.8%，符合經濟學者預期。顯示即使面臨新冠疫情的挑戰以及Fed為抑制高通膨而預期升息，但經濟擴張仍將繼續。諮商會也估計第1季國內生產總值(GDP)年增率將放緩至2.2%。預計今年將成長3.5%。

比特幣跌破38000元 半年新低

隨著加密貨幣拋售加劇，比特幣跌破3萬8000元，觸及6個月來最低水平，較11月初高點下跌約40%。最深下跌8.7%，連續第3日走低。其他加密貨幣也紛紛下挫，本周全球市場整體動盪，投資人拋售風險資產。以太幣跌破3000元，盤中跌幅最高達到11%，Solana、Cardano和幣安幣也都下跌。

GM發表汽油版新款凱迪拉克

通用汽車(GM)發表其旗艦凱迪拉克Escalade SUV系列的最新版本，在推動2035年實現全面電氣化前，新增不斷擴張的大功率汽油車系列。GM表示，2023年版凱迪拉克Escalade V系列與其他高性能汽車一樣，將「涵蓋凱迪拉克性能、大膽、卓越的設計和創新技術的巔峰」。