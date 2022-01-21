參院司法委員會通過反托辣斯法案 劍指科技巨頭

美國參議院司法委員會20日表決通過一項反托辣斯法案，設法限制蘋果、臉書母公司Meta、亞馬遜以及Google這些大型科技業者。路透

美國參議院司法委員會周四（20日）表決通過一項反托辣斯法案，設法限制蘋果、臉書母公司Meta、亞馬遜 以及Google 這些大型科技業者。這項法案仍須交付參院 表決。

這項提案由參議員Amy Klobuchar和Chuck Grassley提出，內容是禁止企業在自家平台給予自身產品額外優勢。規模較小的公司表示，這些大企業扮演守門員角色，利用不公平的商業行為來維持主導地位。

被這項法案點名的大企業警告說，該法案將使外國競爭者取得優勢，從而傷害美國創新，將對用戶隱私和安全造成風險，以及傷害備受消費者喜愛的產品。

在參院司法委員會通過的反托辣斯法相關修訂案中，其中一項涉及如何與中國大陸、大陸控制的公司或其他外國競爭對手共享數據。另一項修訂案增添對平台的定義標準，納入年淨銷售額達5,500億美元或全球用戶數達10億的公司，對象可能包括字節跳動旗下短影音平台TikTok。

這項法案將授權聯邦貿易委員會（FTC）和司法部，讓他們確認哪些公司符合定義。

若這項法案在參眾兩院表決通過，將對Google母公司字母和亞馬遜產生重大影響。這兩家公司在司法委員會表決前夕，嚴正警告法案可能帶來的影響，這是美國部分最具影響力的商業團體做出的大型遊說行動之一。